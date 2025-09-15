search
Η Χορωδία του Ωδείου Puccini από τις 29/09 στο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

PetiteMesseSolenelle

Tο Conservatorio Puccini La Spezia σε συνεργασία με την Εταιρία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος και τον ΟΠΑΝΔΑ – Δήμο Αθηναίων, ανοίγουν τη νέα σεζόν στο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» με μία παρουσίαση του “Petite Messe Solenelle” του Τζοακίνο Ροσσίνι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Στη συναυλία θα παρουσιαστεί το έργο Petite Messe Solennelle του Gioachino Rossini, ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στη μνημειακή πνευματικότητα και την λεπτή ειρωνεία του μεγάλου συνθέτη.

Την ερμηνεία αναλαμβάνει η Χορωδία του Conservatorio “G. Puccini” La Spezia, υπό τη μουσική διεύθυνση της Daniela Contessi, με σολίστ και συνοδεία πιάνου και αρμονίου.

Σοπράνο: Claudia Belluomini
Άλτο: Enrica Rouby
Τενόρος: Fengxun Cai
Μπάσος: Michelangelo Ferri
Στο πιάνο: Marco Podestà και Matteo Guerrini
Στο αρμόνιο: Luigi Fontana

Χορωδία
Σοπράνο: Sofia Borraccino, Giada Bondielli, Sara Butticè, Matilde Canese, Chiara Della Lastra, Irene Giari, Yunfei Lou, Biqi Yang
Κοντράλτο: Alessandra D’Aietti, Maria Giovanna Dialti, Francesca Lotti, Erica Marsella, Erica Vincenti, Ruobing Yan
Τενόροι: Massimo Gelichi, Taiyue Ji, Macchioni Ernesto, Hongzi Wang, Chengnuo Yang
Μπάσοι: Gabriele Bologna, Davide Cantoni, Dario Maraviglia, Francesco Menghini, Nicholas Tagliatini, Luciano Torri, Po Yang

Η παρουσίαση υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας Ιταλίας, καθώς και το Italia Domani – το επίσημο ιταλικό διαδικτυακό portal για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR).

Το Project PNRR AFAM MTNT – Music Theatre & New Technologies: Toward a New Paradigm in Opera Studies and Performance, που υλοποιείται από το Conservatorio Puccini La Spezia (Ιταλία) σε συνεργασία με την Εταιρία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος, φέρνει στην Αθήνα αυτό το μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός.

