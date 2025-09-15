Η Χορωδία του Ωδείου Puccini από τις 29/09 στο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Tο Conservatorio Puccini La Spezia σε συνεργασία με την Εταιρία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος και τον ΟΠΑΝΔΑ – Δήμο Αθηναίων, ανοίγουν τη νέα σεζόν στο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» με μία παρουσίαση του “Petite Messe Solenelle” του Τζοακίνο Ροσσίνι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Στη συναυλία θα παρουσιαστεί το έργο Petite Messe Solennelle του Gioachino Rossini, ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στη μνημειακή πνευματικότητα και την λεπτή ειρωνεία του μεγάλου συνθέτη.

Την ερμηνεία αναλαμβάνει η Χορωδία του Conservatorio “G. Puccini” La Spezia, υπό τη μουσική διεύθυνση της Daniela Contessi, με σολίστ και συνοδεία πιάνου και αρμονίου.

Σοπράνο: Claudia Belluomini

Άλτο: Enrica Rouby

Τενόρος: Fengxun Cai

Μπάσος: Michelangelo Ferri

Στο πιάνο: Marco Podestà και Matteo Guerrini

Στο αρμόνιο: Luigi Fontana

Χορωδία

Σοπράνο: Sofia Borraccino, Giada Bondielli, Sara Butticè, Matilde Canese, Chiara Della Lastra, Irene Giari, Yunfei Lou, Biqi Yang

Κοντράλτο: Alessandra D’Aietti, Maria Giovanna Dialti, Francesca Lotti, Erica Marsella, Erica Vincenti, Ruobing Yan

Τενόροι: Massimo Gelichi, Taiyue Ji, Macchioni Ernesto, Hongzi Wang, Chengnuo Yang

Μπάσοι: Gabriele Bologna, Davide Cantoni, Dario Maraviglia, Francesco Menghini, Nicholas Tagliatini, Luciano Torri, Po Yang

Η παρουσίαση υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας Ιταλίας, καθώς και το Italia Domani – το επίσημο ιταλικό διαδικτυακό portal για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR).

Το Project PNRR AFAM MTNT – Music Theatre & New Technologies: Toward a New Paradigm in Opera Studies and Performance, που υλοποιείται από το Conservatorio Puccini La Spezia (Ιταλία) σε συνεργασία με την Εταιρία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος, φέρνει στην Αθήνα αυτό το μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός.

