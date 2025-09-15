search
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web

15.09.2025 14:33

Ο «Αόρατος Επισκέπτης» για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δανδουλάκη – Σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου

15.09.2025 14:33
dandoulaki-new

Ο «Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ, η συναρπαστική παράσταση που επαναπροσδιορίζει τις ιστορίες μυστηρίου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, μετά το πολύ επιτυχημένο πρώτο της ανέβασμα που καταχειροκροτήθηκε από κοινό και κριτικούς, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δανδουλάκη.

Η Κάτια Δανδουλάκη πρωταγωνιστεί στο συγκλονιστικό έργο του Οριόλ, ως η δαιμόνια δικηγόρος που αναζητά την αλήθεια για τον φόνο ενός νέου άντρα. Μαζί της οι Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος και Χλόη Μάντζαρη οι οποίοι μοιράζονται το μυστήριο και το δράμα.

Ένας σφιχτοδεμένος ιστός από αλήθειες και ψέματα τυλίγει τους πρωταγωνιστές. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η δικαίωση γίνεται δικαιοσύνη. Μια παράσταση για όσους αγαπούν το καλό θέατρο, που ξεχώρισε το κοινό και απογείωσε η θεατρική κριτική.

Η υπόθεση του έργου

Ένας επιτυχημένος νεαρός επιχειρηματίας βρίσκεται κατηγορούμενος για το φόνο της ερωμένης του. Είναι παγιδευμένος σε μία δίνη από ανομολόγητους φόβους, παρορμητικές αποφάσεις, υποψίες και σκιές, μυστικά και ψέματα.

Μία δαιμόνια δικηγόρος καλείται να φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές του μυστηρίου. Έχει όμως μόνο δύο ώρες στη διάθεσή της, μαζί του, για να ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και κάθε λεπτό που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ή μήπως όχι;

Η αλήθεια και το ψέμα, μπλέκονται σε έναν σφιχτοδεμένο ιστό που όσο πιο πολύ ξεδιπλώνεται τόσο πιο περίπλοκος γίνεται.

Πόση αλήθεια χωράει σε ένα ψέμα; Πόσο ψέμα κρύβει μια αλήθεια;

  • Μετάφραση – Διασκευή: Λουίζα Μητσάκου.
  • Σκηνοθεσία: Σοφία Σπυράτου.
  • Κινηματογράφηση: Νίκος Σούλης.
  • Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης.
  • Κοστούμια: Λίζυ Παπάζογλου.
  • Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης.
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Ψύλλος.

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη.

Μουσική: Μιλτιάδης Παπαστάμου

