search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 11:49
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 09:49

Χιλιάδες θεατές στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση (Photos)

18.09.2025 09:49
bithikotsis-sinavlia-new

Περίπου 60.000 θεατές κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της Τετάρτης (17/9), προκειμένου να απολαύσουν τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την απώλεια του «Σερ του ελληνικού τραγουδιού».

Γνωστοί καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, ερμηνεύοντας εμβληματικά τραγούδια που είχε «σφραγίσει» με τη φωνή του ο αείμνηστος τραγουδιστής και συνθέτης.

Μεταξύ αυτών, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Τη σκηνοθεσία, καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση της συναυλίας είχε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Κάλλας: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1961 στο κέντρο της Αθήνας (Photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυνήγι μαγισσών μετά την δολοφονία Κερκ – Ο Τραμπ και η MAGA φιμώνουν τον Κίμελ στο όνομα του… free speech

ethniki asfalistiki
BUSINESS

Εθνική Ασφαλιστική: Αποκτά πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των εταιρειών Elysee του ομίλου Συγγελίδη

ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

gerapetritis_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανέξοδα πανηγύρια Γεραπετρίτη για την ΑΟΖ με Λιβύη

thomas_varvitsiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λοβέρδος, ο συνωστισμός στο Νότιο Τομέα και ο Θωμάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 11:48
trump-kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυνήγι μαγισσών μετά την δολοφονία Κερκ – Ο Τραμπ και η MAGA φιμώνουν τον Κίμελ στο όνομα του… free speech

ethniki asfalistiki
BUSINESS

Εθνική Ασφαλιστική: Αποκτά πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των εταιρειών Elysee του ομίλου Συγγελίδη

ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

1 / 3