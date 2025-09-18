Χιλιάδες θεατές στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση (Photos)

Περίπου 60.000 θεατές κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της Τετάρτης (17/9), προκειμένου να απολαύσουν τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την απώλεια του «Σερ του ελληνικού τραγουδιού».

Γνωστοί καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, ερμηνεύοντας εμβληματικά τραγούδια που είχε «σφραγίσει» με τη φωνή του ο αείμνηστος τραγουδιστής και συνθέτης.

Μεταξύ αυτών, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Τη σκηνοθεσία, καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση της συναυλίας είχε ο Λάκης Λαζόπουλος.

