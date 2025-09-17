search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
17.09.2025 10:37

Μαρία Κάλλας: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1961 στο κέντρο της Αθήνας (Photo)

17.09.2025 10:37
maria-kallas-new

Σαν χθες, 16 Σεπτεμβρίου το 1977, η Μαρία Κάλλας έφυγε από τη ζωή, με τη σπουδαία σοπράνο να αφήνει την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 53 ετών, στο Παρίσι από καρδιακή ανακοπή.

Με αφορμή την επέτειο θανάτου της, μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας από το 1961 στο κέντρο της Αθήνας ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Κλεισθένη στο Instagram. Ο ίδιος υπήρξε για πολλά χρόνια φωτογράφος της, με πολλά αρχεία από την εποχή εκείνη να μην έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.

«Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 1977 έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας στο Παρίσι σε ηλικία μολις 53 χρόνων. Και το στούντιο του Κλεισθένη την θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία το 1961 στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Ο Κλεισθένης υπήρξε για πολλά χρόνια φωτογράφος της όσο εκείνη βρισκόταν στην Αθήνα είτε για κάποια εμφάνιση της είτε με τον Ωνάση. Εκατοντάδες φωτογραφίες της υπάρχουν στο αρχείο του Κλεισθένη που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

1 / 3