«Λάδι» στη φωτιά ρίχνει η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – Χαρακτηρίζει την Έμμα Γουάτσον «αδαή»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απηύθυνε έναν πρωτοφανή χαρακτηρισμό στην Έμμα Γουάτσον κατηγορώντας την ότι «δεν έχει επίγνωση του πόσο αδαής είναι».

Η Ρόουλινγκ δήλωσε ότι η δημόσια κριτική της ηθοποιού για τη στάση της απέναντι στυς τρανς «έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά» της κακοποίησης που είχε υποστεί.

Απέρριψε επίσης τον πρόσφατο ισχυρισμό της Γουάτσον ότι «εξακολουθεί να την εκτιμά», κατηγορώντας την 35χρονη ότι «συμπαθεί» ένα κίνημα που «καλεί τακτικά στη δολοφονία ενός φίλου».

Η Ρόουλινγκ έχει ορκιστεί στο παρελθόν να «μην συγχωρήσει ποτέ» την Γουάτσον ή τους συμπρωταγωνιστές της στον Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, επειδή «προσέγγισαν ένα κίνημα που είχε ως στόχο να διαβρώσει τα δικαιώματα των γυναικών που κερδήθηκαν με κόπο».

Αλλά δεν είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν τόσο προσωπική κριτική στη γυναίκα που έκανε διάσημη.

Σε δήλωσή της σήμερα το πρωί, η Ρόουλινγκ είπε ότι το τρίο είχε «κάθε δικαίωμα να ασπαστεί την ιδεολογία της ταυτότητας φύλου», αλλά τους επιτέθηκε επειδή χρησιμοποίησαν τους δεσμούς τους με τον Χάρι Πότερ για να χρησιμεύσουν ως «de facto εκπρόσωποι» για τον «κόσμο που δημιούργησα».

Στη συνέχεια, η Ρόουλινγκ έστρεψε τα πυρά της στην Γουάτσον υπονοώντας ότι οι απόψεις της για τα δικαιώματα των τρανς οφείλονταν στην έλλειψη εμπειρίας της στην «πραγματική ζωή».

Και πρόσθεσε: «Δεν ήμουν πολυεκατομμυριούχος στα δεκατέσσερα. Έζησα στη φτώχεια ενώ έγραφα το βιβλίο που έκανε την Έμμα διάσημη.

«Επομένως, καταλαβαίνω από την προσωπική μου εμπειρία τι σημαίνει η καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην οποία η Έμμα έχει συμμετάσχει με τόσο ενθουσιασμό, για τις γυναίκες και τα κορίτσια χωρίς τα προνόμιά της».

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Η Ρόουλινγκ συνέχισε ισχυριζόμενη ότι ο πρόσφατος ισχυρισμός της Γουάτσον ότι εξακολουθεί να την «θεωρεί ως πολύτιμη» ήταν μια κυνική προσπάθεια να αλλάξει τη στάση της αφότου συνειδητοποίησε ότι «η απερίσκεπτη καταδίκη μου δεν είναι τόσο της μόδας όσο ήταν κάποτε».

Η Ρόουλινγκ δήλωσε ότι ένιωσε την ανάγκη αυτό να καταγραφεί δημόσια μετά τα σχόλια της Γουάτσον την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας στο On Purpose with Jay Shetty, η ηθοποιός είπε ότι η υποστήριξή της για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων δεν σήμαινε ότι είχε στραφεί εναντίον της γυναίκας που διαμόρφωσε τη ζωή της.

Η Γουάτσον είπε: «Δεν πιστεύω πραγματικά ότι έχοντας βιώσει αυτή την εμπειρία και έχοντας την αγάπη, την υποστήριξη και τις απόψεις που έχω, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να εκτιμώ την Τζο και το άτομο με το οποίο είχα προσωπικές εμπειρίες».

Η Ρόουλινγκ επέμεινε ότι δεν περίμενε ότι η Γουάτσον, ο Ράντκλιφ ή ο Γκριντ θα συμφωνούσαν μαζί της σε όλα και ότι «έχουν κάθε δικαίωμα να ασπάζονται την ιδεολογία της ταυτότητας φύλου».

Αλλά πρόσθεσε: «Η Έμμα και ο Νταν ειδικότερα έχουν καταστήσει σαφές τα τελευταία χρόνια ότι πιστεύουν ότι η επαγγελματική συνεργασία μας στο παρελθόν, τους δίνει ένα συγκεκριμένο δικαίωμα – μάλλον, υποχρέωση – να ασκούν κριτική σε εμένα και τις απόψεις μου δημόσια.

«Χρόνια αφότου τελείωσαν την υποκριτική τους στην ταινία Πότερ, συνεχίζουν να αναλαμβάνουν τον ρόλο των de facto εκπροσώπων του κόσμου που δημιούργησα».

Συνεχίζοντας τη δήλωσή της, η Ρόουλινγκ είπε ότι «δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει» ένα αίσθημα «προστατευτικότητας» για τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει για πρώτη φορά ως παιδιά ηθοποιοί.

«Η Έμμα ζήτησε από κάποιον να μου μεταβιβάσει ένα χειρόγραφο σημείωμά της, το οποίο περιείχε την πρόταση “Λυπάμαι πολύ για όσα περνάτε” (έχει τον αριθμό τηλεφώνου μου)».

