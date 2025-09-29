Νίκος Μουρατίδης για Γλυκερία: «Δεν έπρεπε να πάει στο Ισραήλ, δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε» (Video)

Για την απόφαση της Γλυκερίας να πάει στο Ισραήλ για προγραμματισμένη συναυλία, διαφοροποιώντας, τότε, τη θέση της από άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που απέσυραν τη συμμετοχή τους στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα, μίλησε ο Νίκος Μουρατίδης.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με την απόφασή της αυτή, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για μια κίνηση απόλυτα συνειδητή, καθώς ακόμα και μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν, η ερμηνεύτρια υποστήριξε τη θέση της.

«Η Γλυκερία δεν έπρεπε να πάει στο Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε και το χειρότερο είναι ότι, με το που της την “έπεσαν”, βγήκε και είπε: θα πάω να τραγουδήσω όπου θέλω. Άρα με πλήρη συνείδησή της το έκανε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σχολιάζοντας κι άλλα πρόσωπα της μουσικής σκηνής, ο Νίκος Μουρατίδης αναφέρθηκε στην Κατερίνα Λιόλιου η οποία -όπως χαρακτηριστικά είπε- δεν είναι του στυλ του, ενώ ερωτηθείς για τη Ζόζεφιν, τη χαρακτήρισε «άφωνη».

«Η Κατερίνα Λιόλιου δεν είναι του στυλ μου. Η Ζόζεφιν δεν έχει φωνή, είναι άφωνη εντελώς. Υπήρχε μία εποχή που πήγαινες στις δισκογραφικές και σε ρωτούσαν “Πάολα έχεις;”. Έψαχναν όλοι Πάολες και μετά να τες, βγήκαν όλες. […] Η Αναστασία έχει ένα ιδιαίτερο στυλ, γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή έκανε ένα τσακ και το κέρδισε» είπε μεταξύ άλλων.

