Γρηγόρης Αρναούτογλου για Μπισμπίκη: «Δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και στην στραβή να την κάνεις» (Video)

Το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης όταν, τα ξημερώματα του Σαββάτου, προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια μάντρα στη Φιλοθέη, εγκαταλείποντας μετέπειτα το σημείο, σχολίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Sfera 102,2, ο παρουσιαστής δεν θέλησε να κάνει υποθέσεις αναφορικά με τον λόγο για τον οποίο ο ηθοποιός εγκατέλειψε το σημείο, ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ζεϊμπεκιές που κατά καιρούς χορεύει, σημειώνοντας -με αφορμή μια ατάκα που άκουσε- ότι «δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και στη στραβή να την κάνεις, όταν είσαι μάγκας, είσαι παντού»

«Από το πρωί βλέπω σε όλα τα κανάλια και τις εφημερίδες το θέμα του Μπισμπίκη με το αυτοκίνητο. Έμεινα σε μια ατάκα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ούτε τον ξέρω, ούτε έχει έρθει για συνέντευξη – ένας τύπος απλά είπε μια κουβέντα, ότι “όταν χορεύεις ζεϊμπεκιές πολύ αντρουά, πρέπει να είσαι σε όλα σου έτσι”. Δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και να είσαι… και στη στραβή να την κάνεις. Τον έψαχναν και έμαθαν μέσω του νοικιασμένου αυτοκινήτου ποιος ήταν. Εμφανίστηκε μετά από 2 μέρες; Συζητάμε σοβαρά; Είπε ένας δημοσιογράφος ότι “άμα θες να είσαι ζεϊμπέκης, πρέπει να είσαι σε όλα. Η μαγκιά να είναι παντού σε όλα”. Υποθέσεις κάνουν πολλές σχετικά με το γιατί έφυγε. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση σε αυτό» τόνισε.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια μάντρα στη Φιλοθέη, εγκαταλείποντας το σημείο. Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και παραδέχθηκε ότι οδηγούσε το αγροτικό που προκάλεσε το ατύχημα. Σήμερα (29/9) οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

