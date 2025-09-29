search
29.09.2025 09:52

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

29.09.2025 09:52
Την πρόθεσή του να ολοκληρώσει την καριέρα του σύντομα, όταν «θα είναι όρθιος, στα πόδια του» μοιράστηκε ο Μανώλης Μητσιάς, επισημαίνοντας του ότι δεν επιθυμεί να βρεθεί σε κατάσταση που θα «τον λυπούνται».

Ο ερμηνευτής συμμετείχε στην παράσταση «Όμορφη Πόλη: 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» στο Ηρώδειο, με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day.

«Θα τη βάλω την τελεία, δεν υπάρχει θέμα. Μόλις τελειώσω τον κύκλο και δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, θα σταματήσω αναγκαστικά. Δεν εκβιάζω ποτέ τα πράγματα. Αφήνω τον χρόνο να κυλήσει όμορφα, ώριμα και ήρεμα. Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη σύζυγό του, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η στήριξή της και η παρουσία της στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.

«Ευτυχώς που είχα μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια τη σύζυγό μου και καλά έκανε και με ακολουθούσε πάντα, γιατί εγώ θα είχα παρεκτραπεί. Δημιουργήσαμε την οικογένειά μας και είμαι πανευτυχής, χαρούμενος. Δεν με ζήλευε καθόλου, απαντούσε ακόμα και στα γράμματα των θαυμαστριών μου» τόνισε.

Τέλος, επισήμανε ότι αν και έκανε καριέρα, δεν κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα καθώς οι υπέρογκες αμοιβές ποτέ δεν ήταν το ζητούμενο για εκείνον.

«Καριέρα έκανα, αλλά χρήματα δεν έβγαλα. Τα πιο καλά και εμπορικά μου χρόνια τα πέρασα στις μπουάτ της Πλάκας, εκεί δεν είχε λεφτά. Μια φορά πήγα στα μπουζούκια και αγόρασα σπίτι. Φαντάσου να πήγαινα συνέχεια στα μπουζούκια» σημείωσε.

