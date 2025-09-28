search
LIFESTYLE

28.09.2025 16:09

Χριστοπούλου για GNTM: «Αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει»

28.09.2025 16:09
ELENA XRISTOPOULOU

Για τη νέα εκπομπή που θα συμμετέχει στο OPEN, αλλά και για το GNTM μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου.

«Πάνω στο “The view” θα πατήσουμε, απ’ ότι ξέρω. Είμαστε πολύ έτοιμοι για πικάντικες ιστορίες. Πιστεύω πολύ στην Κατερίνα Καραβάτου, φέτος απέδειξε ποια είναι για ακόμη μια φορά», ανέφερε.

«Δεν πιστεύω ότι λείπω σε κανέναν, κανείς δεν λείπει πουθενά. Πιστεύω στη στιγμή. Πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή για έναν άνθρωπο να κάνει κάτι για την επόμενη φάση της ζωής του, είναι πολύ ωραία. Απολαμβάνω την τηλεόραση. Πιστεύω ότι εκπομπή που θα συμμετέχω θα κάνει τη διαφορά», είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

Για το GNTM, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Έχω καθίσει και έχω δει κάποια πράγματα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι πολύ νωπά ακόμη να σου πω τη γνώμη μου για την κριτική επιτροπή, αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει».

