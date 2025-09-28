«Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»: Το σχόλιο της Χρηστίδου για τα διαζύγια (Video)

Τη συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννη στο «Buongiorno» για το διαζύγιο και τη δικαστική διαμάχη με τον Μίνω Μάτσα, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι».

«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Ίσως αισθάνεται και η ίδια ότι πρέπει να τα πει, γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει και έχουν γίνει γνωστά κάποια πράγματα. Απ’ ότι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά, πρέπει να ακολουθήσεις το δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όλα να γίνουν για καλό», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

