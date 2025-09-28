«Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»: Το σχόλιο της Χρηστίδου για τα διαζύγια (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννη στο «Buongiorno» για το διαζύγιο και τη δικαστική διαμάχη με τον Μίνω Μάτσα, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι».
«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Ίσως αισθάνεται και η ίδια ότι πρέπει να τα πει, γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει και έχουν γίνει γνωστά κάποια πράγματα. Απ’ ότι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά», ανέφερε η παρουσιάστρια.
«Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά, πρέπει να ακολουθήσεις το δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όλα να γίνουν για καλό», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.
