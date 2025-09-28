search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 14:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 12:30

«Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»: Το σχόλιο της Χρηστίδου για τα διαζύγια (Video)

28.09.2025 12:30
xristidou

Τη συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννη στο «Buongiorno» για το διαζύγιο και τη δικαστική διαμάχη με τον Μίνω Μάτσα, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι».

«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Ίσως αισθάνεται και η ίδια ότι πρέπει να τα πει, γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει και έχουν γίνει γνωστά κάποια πράγματα. Απ’ ότι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά, πρέπει να ακολουθήσεις το δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όλα να γίνουν για καλό», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Βερύκιος: «Ο αδελφός μου πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας του, με τα κουτιά των χαπιών άθικτα» (Video)

«Δεν είναι καν αστείο»: Απαξία Καλλιακμάνη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα (Video)

Συρίγος υπέρ Ρούτσι: «Αυτά τα σκουπίδια, όσες άκρες και αν έχουν, θα οδηγηθούν στους κάδους» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέες πτήσεις άγνωστης προέλευσης drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Στον εισαγγελέα αστυνομικός που συνέλαβε παράνομα πολίτη – Τον «πέρασε» για μετανάστη χωρίς χαρτιά

anadolu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 14:13
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέες πτήσεις άγνωστης προέλευσης drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

1 / 3