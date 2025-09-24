Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άφησα πίσω μου την προδοσία – Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου» (Video)

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Άρη Καβατζίκη και την εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε η Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία εκτός από τον ελληνικό τουρισμό, μίλησε για τη μητρότητα και τις αλλαγές που βιώνει στην προσωπική της ζωή, έπειτα από το πολύκροτο διαζύγιό της.

«Έχουμε τώρα τα τελευταία στοιχεία για τους 7 πρώτους μήνες του 2025. Πάμε πολύ καλύτερα, αλλά όχι μόνο για το ότι έχουμε μία μικρή αύξηση στις αφίξεις, έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα που σημαίνει ότι έχουμε πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό επισκεπτών αλλά ακόμα περισσότερα έσοδα» είπε αρχικά η υπουργός Τουρισμού.

Μιλώντας στη συνέχεια, για την καθημερινότητα μετά τον χωρισμό της, έκανε λόγο για μια νέα φάση ζωής, με την ίδια να τοποθετεί ως απόλυτη προτεραιότητα τα παιδιά της, καθώς -όπως επισημαίνει- ο ρόλος της μαμάς νιώθει ότι την προσδιορίζει σε όλα.

«Όταν έχει τελειώσει κάτι, προχωράς. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, αφήνω πίσω μου οτιδήποτε άσχημο, δεν θέλω να με βαραίνει. Σε αυτήν τη νέα φάση που έχω διάφορους τίτλους, θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ότι είμαι μαμά και αυτό είναι κάτι που τελικά με προσδιορίζει σε όλα» τόνισε.

Αναφερόμενη, τέλος, στο διαζύγιό της, η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε λόγο για προδοσία που άφησε πίσω της, επισημαίνοντας ότι αυτό που τη στενοχώρησε ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι τα παιδιά της δεν θα μεγαλώσουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπως εκείνο που μεγάλωσε η ίδια.

«Προφανώς και με απογοήτευσε και με στεναχώρησε πάρα πολύ για τα παιδιά μου, γιατί εγώ είχα αυτό το όνειρο τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπως αυτό που μεγάλωσα εγώ. Δυστυχώς δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, γι’ αυτό τα παιδιά μου είναι προτεραιότητά μου, ό,τι και να συμβαίνει θέλω πάντα να βρίσκω τον χρόνο να είμαι μαζί τους μέσα στην ημέρα. Δεν ένιωσα απογοήτευση, ένιωσα προδοσία. Αυτό αποφάσισα να βγάλω και να αφήσω πίσω μου. Άφησα πίσω την προδοσία. Έκανα focus στο ότι έχω τα παιδιά, είναι η δύναμή μου, δεν αισθάνομαι ότι διαφέρω από την Ελληνίδα που προσπαθεί να συνδυάσει τη μητρότητα, την οικογένεια, με την καριέρα της. Δεν είμαστε τέλειοι. Πραγματικά δεν μπορώ να είμαι σε όλα η άψογη και είναι εντάξει. Έχουμε μπροστά μας δικαστική διαμάχη η οποία είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο και μου κάνει και εντύπωση γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καλό είναι τα θέματα αυτά να τα λύνει κανείς όσο το δυνατόν με συναινετικό τρόπο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη – Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

ANT1 MediaLab και Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας ευκαιρίες στην Εκπαίδευση για όλους τους νέους (photos)