Χειλάκης για «χολή» Πορτοσάλτε κατά Ρούτσι: «Το Σύνταγμα είναι τόπος μνήμης και πρέπει να θυμόμαστε το έγκλημα των Τεμπών» (Video)

Την αγανάκτησή του για την στάση των πολιτικών απέναντι στα προβλήματα των πολιτών εξέφρασε ο Αιμίλιος Χειλάκης το πρωί της Κυριακής στο Mega.

«Είμαστε θυμωμένοι και δεν θέλουμε να ακούμε τους άλλους. Και συνήθως οι πολιτικοί μας φωνάζουν για να μην ακούνε οι ίδιοι τα προβλήματά μας. Προς Θεού, δεν μιλάω αντικοινοβουλευτικά, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κοιτάξουν πρώτα εμάς», είπε αρχικά.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στον Πάνο Ρούτσι, που κάνει για 14η ημέρα απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.

«Ένας πατέρας που έχει κάτσει απ’ έξω από τη Βουλή και είναι σε απεργία πείνας δεν το κάνει για να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση. Δεν γύρισε κανείς να πει “κάντε κάτι με τον πατέρα που έχασε παιδί εν καιρώ ειρήνης”», επισήμανε.

Ο δημοφιλής ηθοποιός σχολίασε στη συνέχεια την άστοχη τοποθέτηση Πορτοσάλτε.

«Αντί να πουν, ας ακούσουν τι ζητάς. Τον έχουν σε μια άκρη και κάποιος δημοσιογράφος μεγαλοσχήμων είπε “κάναμε τσιγγανάριό το Σύνταγμα”. Το Σύνταγμα είναι τόπος συνάθροισης των πολιτών και μνήμης, γιατί είναι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Άρα πρέπει να θυμόμαστε. Και ένα από τα σημεία μνήμης που πρέπει να έχουμε είναι το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί», επισήμανε.

