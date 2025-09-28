search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 14:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 12:53

Χειλάκης για «χολή» Πορτοσάλτε κατά Ρούτσι: «Το Σύνταγμα είναι τόπος μνήμης και πρέπει να θυμόμαστε το έγκλημα των Τεμπών» (Video)

28.09.2025 12:53
xeilakis

Την αγανάκτησή του για την στάση των πολιτικών απέναντι στα προβλήματα των πολιτών εξέφρασε ο Αιμίλιος Χειλάκης το πρωί της Κυριακής στο Mega.

«Είμαστε θυμωμένοι και δεν θέλουμε να ακούμε τους άλλους. Και συνήθως οι πολιτικοί μας φωνάζουν για να μην ακούνε οι ίδιοι τα προβλήματά μας. Προς Θεού, δεν μιλάω αντικοινοβουλευτικά, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κοιτάξουν πρώτα εμάς», είπε αρχικά.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στον Πάνο Ρούτσι, που κάνει για 14η ημέρα απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.

«Ένας πατέρας που έχει κάτσει απ’ έξω από τη Βουλή και είναι σε απεργία πείνας δεν το κάνει για να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση. Δεν γύρισε κανείς να πει “κάντε κάτι με τον πατέρα που έχασε παιδί εν καιρώ ειρήνης”», επισήμανε.

Ο δημοφιλής ηθοποιός σχολίασε στη συνέχεια την άστοχη τοποθέτηση Πορτοσάλτε.

«Αντί να πουν, ας ακούσουν τι ζητάς. Τον έχουν σε μια άκρη και κάποιος δημοσιογράφος μεγαλοσχήμων είπε “κάναμε τσιγγανάριό το Σύνταγμα”. Το Σύνταγμα είναι τόπος συνάθροισης των πολιτών και μνήμης, γιατί είναι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Άρα πρέπει να θυμόμαστε. Και ένα από τα σημεία μνήμης που πρέπει να έχουμε είναι το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

«Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»: Το σχόλιο της Χρηστίδου (Video)

Δήμος Βερύκιος: «Ο αδελφός μου πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας του, με τα κουτιά των χαπιών άθικτα» (Video)

«Δεν είναι καν αστείο»: Απαξία Καλλιακμάνη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέες πτήσεις άγνωστης προέλευσης drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Στον εισαγγελέα αστυνομικός που συνέλαβε παράνομα πολίτη – Τον «πέρασε» για μετανάστη χωρίς χαρτιά

anadolu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 14:12
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέες πτήσεις άγνωστης προέλευσης drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

1 / 3