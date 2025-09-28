search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 19:10
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

28.09.2025 16:56

Μπιμπίλας για Λιάγκα: «Με άδειασαν, δεν θα εμφανιστώ καθόλου σε αυτή την εκπομπή» (Video)

28.09.2025 16:56
bibilias6sep

Ο Σπύρος Μπιμπίλας στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, αναφέρθηκε στο περιστατικό με την ακύρωση της εμφάνισής του στην πρεμιέρα του Πρωινού και τον Γιώργο Λιάγκα. Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το φέρσιμο της εκπομπής.

«Η ηθική μου υποχρέωση είναι να τονίζω τα λάθη της τηλεόρασης, για να διορθωθούν. Υπάρχει ηθική υποχρέωση απέναντι σε αυτόν που τον έχεις κλείσει δυόμιση μήνες, να εμφανιστεί την ημέρα που του είπες και να μην τον αδειάζεις την τελευταία νύχτα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ναι, με άδειασαν και γι’ αυτό φέτος δεν θα εμφανιστώ καθόλου σε αυτή την εκπομπή, αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό τώρα. Θα έπρεπε να μου ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν έχω μιλήσει με τον Γιώργο Λιάγκα».

