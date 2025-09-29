Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης – Απολογείται για το τροχαίο στη Φιλοθέη (Video)

Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (29/9),

Το απόγευμα της Κυριακής (28-9), ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο Α Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής όπου και κρατήθηκε, αφού ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στην οδό Δοϊράνης και κατόπιν, εξαφανίστηκε.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Σημειώνεται ότι με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Τα βίντεο από το γλέντι πριν το τροχαίο

Την ίδια ώρα, η έρευνα της αστυνομίας αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του αγροτικού και «καρφώθηκε» στα τρία ΙΧ, συνεχίζεται.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σε ποσότητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς, όπως ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του, νωρίτερα βρισκόταν σε ένα κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Το protothema.gr έφερε στη δημοσιότητα δύο βίντεο από τις ώρες που προηγήθηκαν του ατυχήματος στην Φιλοθέη, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να διασκεδάζει με την παρέα του σε γλέντι που διοργάνωνε ο τοπικός σύλλογος Κρητών.

Ο ηθοποιός φαίνεται αρχικά να κάθεται στα πρώτα τραπέζια και να συνομιλεί με φίλους του ενώ στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή τραγουδώντας και χορεύοντας σε εύθυμη διάθεση.

Αμέσως μετά – κατά δήλωσή του – πήρε το θηριώδες αγροτικό και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, προκαλώντας το ατύχημα στη Φιλοθέη.

Υπενθυμίζεται πως στο γλέντι που διασκέδαζε ο ηθοποιός στη Μεταμόρφωση το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε και η άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε 20 άτομα με 2 από αυτούς να καταλήγουν στο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

