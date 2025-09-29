Τραγωδία στην Άνδρο: Νεκρός βρέθηκε ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν από τις 25 Σεπτεμβρίου

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 54χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοείτο από τις 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Καμπανού της Άνδρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ανασύρθηκε στην επιφάνεια.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.

