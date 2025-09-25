Συναγερμός στην Άνδρο – Αγνοείται 54χρονος ψαράς

Συναγερμός έχει σημάνει στην Άνδρο για τον εντοπισμό 54χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτήρι Καμπανού.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος.

