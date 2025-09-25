Καιρός: Έρχεται φθινοπωρινή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (videos)

Αλλάζει από αύριο, Παρασκευή (26/9), το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Από τα έντονα φαινόμενα μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο η Αττική, η Θράκη και το Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, τα πρωτοβρόχια που έρχονται θα είναι καθυστερημένα και επιλεκτικά, ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες και τονίζει πως τα δυτικά θέλουν λίγη προσοχή.

📌ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ

✅Μιλάμε όλο με ορισμούς για #Rex και #OmegaBlock, αλλά ξεχάσαμε μια λέξη που την λέγαμε πριν πολλά χρόνια. #Πρωτοβρόχια!

✅Έρχονται καθυστερημένα και επιλεκτικά, ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες .… pic.twitter.com/8snnWbW5on — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 24, 2025

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα (25/9) θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως στην Πίνδο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 27 βαθμούς), στην Ήπειρο από 12 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και στην Κρήτη έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

