Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι προσαχθέντες για την ανάρτηση πανό υπέρ της Παλαιστίνης στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη (Videos)

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι προσαχθέντες κατά τη διάρκεια κινητοποίησης που έγινε νωρίτερα υπέρ της Παλαιστίνης.

Πρόκειται για έξι άτομα που προσήχθησαν μετά την ανάρτηση πανό στις σκαλωσιές που είναι τοποθετημένες στην εξωτερική πλευρά του εμπορικού κέντρου, όπου στεγάζεται το προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr τα πέντε μέλη του Ρουβίκωνα, τέσσερις άντρες και μία γυναίκα, σκαρφάλωσαν σε σκαλωσιά που βρίσκεται στην πρόσοψη του κτηρίου που στεγάζει το Αμερικανικό Προξενείο στην οδό Τσιμισκή. Είχαν μαζί τους πανό που έγραφε τη λέξη γενοκτονία στα αγγλικά και το κρέμασαν από τις σκαλωσιές.

Περίπου μια ώρα μετά την παρέμβαση τους και αφού φώναξαν αρκετά συνθήματα και πέταξαν εκατοντάδες τρικάκια, τα μέλη του Ρουβίκωνα αποφάσισαν να λήξουν τη δράση τους. Με την καθοδήγηση της Αστυνομίας μπήκαν στο κτήριο από παράθυρο και στη συνέχεια προσήχθησαν.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Συνελήφθη ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του πλοίου

Βόλος: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Ιάσονα – Σε σοκ οι φίλοι του

Οργή Καρυστιανού: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή, τα οστά του παιδιού μου δεν είναι κρατική περιουσία»