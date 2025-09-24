Θεσσαλονίκη: Πανό για τη γενοκτονία στη Γάζα από μέλη του Ρουβίκωνα στο προξενείο των ΗΠΑ – Πέταξαν και τρικάκια

Πανό διαμαρτυρίας για τη γενοκτονία στη Γάζα άπλωσαν μέλη του «Ρουβίκωνα», που σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά στο Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία», στον όροφο όπου στεγάζεται το Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στην συνέχεια πέταξαν τρικάκια για την Παλαιστίνη στην οδό Τσιμισκή, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διεξάγεται με δυσκολία λόγω της παρουσίας περιπολικών και δυνάμεων ασφαλείας.

