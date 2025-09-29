Αγρίνιο: Κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι ασελγούσε στην κόρη τους

Για ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης τους κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό της μια γυναίκα στο Αγρίνιο.

Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα.

Όπως αναφέρει το agriniopresss, η γυναίκα υποστηρίζει πως ο φερόμενος ως δράστης προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

