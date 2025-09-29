Τέμπη: Εκτιμήσεις για «ντόμινο» μετά την άρνηση Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας – Στο «χορό» μπαίνει και ο Κωνσταντινίδης

Η άρνηση του Πάνο Ρούτσι να διακόψει την απεργία πείνας μετά τη… μίση απόφαση της δικαιοσύνης, να επιτρέψει την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, μόνο για ταυτοποίηση DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, δημιουργεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις, καθώς πλέον ορατό είναι το ενδεχόμενο φαινομένου «ντόμινο».

Όπως αποκάλυψε το topontiki.gr, μετά τον Πάνο Ρούτσι και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης εμφανίζεται έτοιμος να προχωρήσει σε απεργία πείνας, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «ακροαματική παρωδία», ενώ και η Μαρία Καρυστιανού έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την εκταφή της σορού της κόρης της, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Την ίδια ώρα, ο συνήγορος του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννης Μαντζουράνης, ουσιαστικά συνέτριψε τους ισχυρισμούς του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ότι δεν είχαν υπάρξει αιτήματα εκταφής, καθώς, μιλώντας στο Mega, δήλωσε ότι ο πελάτης του κατέθεσε όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία τέτοια αιτήματα, τα οποία απορρίφθηκαν από τη δικαιοσύνη.

Περίπτωση 1 : Ο δικηγόρος λέει ψέματα. Τον παραλαμβάνει η δικαιοσύνη και τον ξεσκίζει δεν ξαναδικηγορεί ποτέ και μπαίνει και φυλακή, αν δεν το κάνει τότε έχουμε περίπτωση 2 : Λέει αλήθεια. Διαβατήριο στα δόντια φουσκωτό και φεύγουμε από το μπουρδέλο pic.twitter.com/5YcjxuFq43 — 𝙳 𝚛 𝚘 𝚗 𝚎 (@spigaro) September 28, 2025

O γνωστός δικηγόρος σημείωσε, δε, ότι μετά από δυόμιση χρόνια, η φυσική φθορά θα μπορούσε να μην επιτρέψει τη διαπίστωση παρουσίας χημικών ουσιών στις σορούς. Ωστόσο, επισήμανε ότι ο τρόπος ταφής των σορών ενδέχεται να επιτρέψει τέτοιες διαπιστώσεις, καταγγέλοντας, παράλληλα, την άρνηση της κυβέρνησης να επιτρέψει τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Την ίδια στιγμή, πηγή ανησυχίας για την κυβέρνηση αποτελούν και οι διαρκείς συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, όπου βρίσκεται ο Πάνο Ρούτσι, και σε άλλες πόλεις της χώρας, χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι ζητούν τη δικαίωση των αιτημάτων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας, καθώς εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε νέο «κύμα» αντίστοιχο αυτού του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

Μιλώντας σε πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα χθες το βράδυ, ο Πάνο Ρούτσι τόνισε ότι «θέλω να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, τα παιδιά μας. […] Αυτή η κυβέρνηση, αντί να σταθεί δίπλα στους γονείς βάζει εμπόδια. Αντί να ανοίξει τον δρόμο στη Δικαιοσύνη, τον φράζει. Αντί να προστατεύει τον λαό, τον πολεμά. Βρίσκομαι εδώ γιατί δεν υπάρχει Δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα».

«Δεν κάνω την απεργία πείνας για μένα. Την κάνω για τον γιό μου, για όλα τα παιδιά που χαθήκαν εκείνο το βράδυ. Για κάθε μάνα και και κάθε πατέρα που ακόμα περιμένει να ακούσει την αλήθεια», υπογράμμισε και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ανέφερε: «Όσο και να θέλετε να θάψετε την αλήθεια, δεν θα σας περάσει. Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα σωπάσουμε».

Ενδεικτική της αμηχανίας της κυβέρνησης μπροστά στο κλίμακούμενο κύμα αντίδρασης ήταν η δήλωση του υφυπουργού παρά των πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος σημείωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται με σεβασμό απέναντι στον αγώνα των οικογενειών των θυμάτων. Τις επόμενες μέρες αναμένονται οι απαντήσεις των αρμοδίων δικαστικών αρχών για τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας.

