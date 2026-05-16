ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 15:19
16.05.2026 13:20

Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 13χρονη από συμμαθήτριές της – Δύο τη χτυπούσαν, μία την τραβούσε βίντεο

16.05.2026 13:20
Θύμα άγριας επίθεσης από δύο συνομίληκες συμμαθήτριές της έπεσε, το μεσημέρι της Παρασκευής, 13χρονη στο Σαραβάλι Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε μετά το τέλος των μαθημάτων στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου, όταν η 13χρονη δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο κι ενώ επέστρεφε στο σπίτι της. Κι ενώ οι δύο τη χτυπούσαν, μία τρίτη ανήλικη τραβούσε βίντεο τον ξυλοδαρμό.

Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με την Ασφάλεια Πατρών να αναλαμβάνει τις έρευνες της υπόθεσης και να συλλαμβάνει τις δύο από τις τρεις ανήλικες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ανήλικες, ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος μιας 13χρονης για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία αναζητείται.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι τρεις ανήλικες κατηγορούμενες, προσέγγισαν μια 13χρονη συμμαθήτρια τους, ενώ η τελευταία επέστρεφε στην οικία της και οι δυο ανήλικες συλληφθείσες χτύπησαν στο πρόσωπο την 13χρονη, προκαλώντας της ελαφρές σωματικές βλάβες, ενώ η τρίτη κατηγορούμενη κατέγραφε την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε βάρος των ανήλικων κατηγορούμενων, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης παθούσας.

