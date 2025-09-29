search
29.09.2025 10:30

Nέα παράσυρση παιδιού στην Κρήτη: 5χρονος εισήχθη διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων

29.09.2025 10:30
ekav_asthenoforo
φωτογραφία αρχείου

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης με τη μια παράσυρση παιδιού να διαδέχεται την άλλη, καθώς ένα παιδάκι μόλις 5 ετών παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το απόγευμα της Κυριακής στον Άγιο Νικόλαο.

Συγκεκριμένα, ο 5χρονος φαίνεται να παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όμως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, όπου και εισήχθη διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων.

Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγα 24ωρα μετά την τραγωδία στην Κίσσαμο Χανίων, όπου ένα αγγελούδι 4 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από όχημα της ίδιας του της οικογένειας, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο το νησί.

