Άγρια συμπλοκή σε κρητικό γλέντι – Σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ τρεις τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε συμπλοκή στη Μεταμόρφωση.

Όλα έγιναν σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης με αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια και 4 εξ αυτών να τραυματίζονται. Οι τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.

Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.

