Global Sumud Flotilla: Για «πρώτη νίκη» μιλά ο Ιάσονας Αποστολόπουλος – Το ελληνικό λιμενικό συνοδεύει την αποστολή

Mε μια πανηγυρική ανάρτηση ο πολύ γνωστός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος, κάνει λόγο για μια πρώτη νίκη του στολίσκου για τη Γάζα, καθώς κανένα μεσογειακό κράτος, αυτή τη φορά, δεν τους εμπόδισε ενώ αναφέρεται στην έκπληξη που αποτέλεσε η πρωτοβουλία της Ισπανίας και της Ιταλίας να στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή πλεύση τους.

Ο κ. Αποστολόπουλος όμως κάνει ειδική αναφορά στο ελληνικό λιμενικό που πλησίασε, «όχι για να μας μπλοκάρει με γραφειοκρατικές δικαιολογίες, όπως περιμέναμε, αλλά για να “διασφαλίσει την πλεύση” μας μέχρι τα διεθνή ύδατα», όπως αναφέρει.

Ο πρώτος στόχος του Global Sumud Flotilla κερδήθηκε! Μετά τις τεράστιες διεθνείς κινητοποιήσεις, κανένα μεσογειακό κράτος — σύμμαχος του Ισραήλ — δεν τόλμησε να μας εμποδίσει, σε αντίθεση με προηγούμενες αποστολές.

Αντίθετα, ποιος θα το πίστευε ότι η Ιταλία και η Ισπανία θα έστελναν πολεμικά πλοία για να μας συνοδέψουν; Σήμερα η έκπληξη έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν το ελληνικό λιμενικό πλησίασε, όχι για να μας μπλοκάρει με γραφειοκρατικές δικαιολογίες, όπως περιμέναμε, αλλά για να «διασφαλίσει την πλεύση» μας μέχρι τα διεθνή ύδατα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, παραμένει κοντά μας.

Αυτή είναι μια πρώτη νίκη και μια ισχυρή σφαλιάρα στο σιωνιστικό αφήγημα που βαφτίζει τον στόλο μας «στόλο της Χαμάς» και ανεβάζει φωτογραφίες συντρόφων μας σαν επικηρυγμένους «τρομοκράτες».

Ο δεύτερος και σημαντικότερος στόχος παραμένει: να φτάσουμε στη Γάζα και να σπάσει η πολιορκία. Οι ναυτικές δυνάμεις του πλανήτη έχουν τη δυνατότητα, όχι απλώς να συνοδεύουν πρωτοβουλίες πολιτών, αλλά να σπάσουν την πολιορκία και να μεταφέρουν όση ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται ο πληθυσμός της Γάζας. Να λήξει τώρα κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ! Να σταματήσει ο αποκλεισμός και η γενοκτονία! Όλα τα μάτια στη Γάζα! Όλα τα μάτια στον στόλο!

