search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 00:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 22:56

Global Sumud Flotilla: Για «πρώτη νίκη» μιλά ο Ιάσονας Αποστολόπουλος – Το ελληνικό λιμενικό συνοδεύει την αποστολή

26.09.2025 22:56
stoliskos limeniko

Mε μια πανηγυρική ανάρτηση ο πολύ γνωστός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος, κάνει λόγο για μια πρώτη νίκη του στολίσκου για τη Γάζα, καθώς κανένα μεσογειακό κράτος, αυτή τη φορά, δεν τους εμπόδισε ενώ αναφέρεται στην έκπληξη που αποτέλεσε η πρωτοβουλία της Ισπανίας και της Ιταλίας να στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή πλεύση τους.

Ο κ. Αποστολόπουλος όμως κάνει ειδική αναφορά στο ελληνικό λιμενικό που πλησίασε, «όχι για να μας μπλοκάρει με γραφειοκρατικές δικαιολογίες, όπως περιμέναμε, αλλά για να “διασφαλίσει την πλεύση” μας μέχρι τα διεθνή ύδατα», όπως αναφέρει.

Η ανάρτηση

Ο πρώτος στόχος του Global Sumud Flotilla κερδήθηκε! Μετά τις τεράστιες διεθνείς κινητοποιήσεις, κανένα μεσογειακό κράτος — σύμμαχος του Ισραήλ — δεν τόλμησε να μας εμποδίσει, σε αντίθεση με προηγούμενες αποστολές.

Αντίθετα, ποιος θα το πίστευε ότι η Ιταλία και η Ισπανία θα έστελναν πολεμικά πλοία για να μας συνοδέψουν; Σήμερα η έκπληξη έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν το ελληνικό λιμενικό πλησίασε, όχι για να μας μπλοκάρει με γραφειοκρατικές δικαιολογίες, όπως περιμέναμε, αλλά για να «διασφαλίσει την πλεύση» μας μέχρι τα διεθνή ύδατα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, παραμένει κοντά μας.

Αυτή είναι μια πρώτη νίκη και μια ισχυρή σφαλιάρα στο σιωνιστικό αφήγημα που βαφτίζει τον στόλο μας «στόλο της Χαμάς» και ανεβάζει φωτογραφίες συντρόφων μας σαν επικηρυγμένους «τρομοκράτες».

Ο δεύτερος και σημαντικότερος στόχος παραμένει: να φτάσουμε στη Γάζα και να σπάσει η πολιορκία. Οι ναυτικές δυνάμεις του πλανήτη έχουν τη δυνατότητα, όχι απλώς να συνοδεύουν πρωτοβουλίες πολιτών, αλλά να σπάσουν την πολιορκία και να μεταφέρουν όση ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται ο πληθυσμός της Γάζας. Να λήξει τώρα κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ! Να σταματήσει ο αποκλεισμός και η γενοκτονία! Όλα τα μάτια στη Γάζα! Όλα τα μάτια στον στόλο!

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Η έρευνα για την εκταφή Ρούτσι δεν σταματά την απεργία πείνας – Κανονικά οι συγκεντρώσεις την Κυριακή

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ilikiwmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

PALESTINE
ΚΟΣΜΟΣ

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

pyrinika iran
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η επιβολή κυρώσεων στο Ιράν που θα τεθούν πάλι σε εφαρμογή το Σάββατο

bloomberg
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Βενεζουέλα: Συνέλαβαν Αμερικανούς της ασφάλειας του Τραμπ ενώ ετοίμαζαν πραξικόπημα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο προσφέρει τώρα βοήθεια στον Τραμπ για την εξουδετέρωση του καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 23:58
ilikiwmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

PALESTINE
ΚΟΣΜΟΣ

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

pyrinika iran
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η επιβολή κυρώσεων στο Ιράν που θα τεθούν πάλι σε εφαρμογή το Σάββατο

1 / 3