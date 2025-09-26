search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 22:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 21:08

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα

26.09.2025 21:08
nosokomeio

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική για τον αιφνίδιο θάνατο του 5χρονου αγοριού στη Φωκίδα. 

Σύμφωνα με το lamiareport, φαίνεται πως απομακρύνονται τα σενάρια να πέθανε από επιπλοκές που προκάλεσε η ίωση ή ιογενή λοίμωξη. 

Τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου και θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Το αγοράκι έχει κολλήσει ίωση από το μικρότερο αδερφάκι του. Η οικογένεια του είχε χορηγήσει αντιπυρετικά και το έκανε χλιαρά μπάνια.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Έτοιμος για απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης – «Πάμε για ακροαματική παρωδία»

Ελιγμός με μισό ναι για την εκταφή Ρούτσι: Μόνο για ταυτοποίηση, όχι τοξικολογικές εξετάσεις – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Κανένας γονιός μόνος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzeso waters fox news 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

mitsotakis gutteres
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουτέρες: Ευχαριστίες για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό

syria israil
ΚΟΣΜΟΣ

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

routsi-546
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η έρευνα για την εκταφή Ρούτσι δεν σταματά την απεργία πείνας – Κανονικά οι συγκεντρώσεις την Κυριακή

apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 22:10
tzeso waters fox news 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

mitsotakis gutteres
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουτέρες: Ευχαριστίες για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό

syria israil
ΚΟΣΜΟΣ

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

1 / 3