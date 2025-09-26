Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική για τον αιφνίδιο θάνατο του 5χρονου αγοριού στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με το lamiareport, φαίνεται πως απομακρύνονται τα σενάρια να πέθανε από επιπλοκές που προκάλεσε η ίωση ή ιογενή λοίμωξη.

Τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου και θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Το αγοράκι έχει κολλήσει ίωση από το μικρότερο αδερφάκι του. Η οικογένεια του είχε χορηγήσει αντιπυρετικά και το έκανε χλιαρά μπάνια.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Έτοιμος για απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης – «Πάμε για ακροαματική παρωδία»

Ελιγμός με μισό ναι για την εκταφή Ρούτσι: Μόνο για ταυτοποίηση, όχι τοξικολογικές εξετάσεις – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Κανένας γονιός μόνος»