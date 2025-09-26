Τέμπη: Η έρευνα για την εκταφή Ρούτσι δεν σταματά την απεργία πείνας – Κανονικά οι συγκεντρώσεις την Κυριακή

Φουντώνει ο αγώνας των συγγενών θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να έρθει στο φως η αλήθεια για ό,τι συνέβη στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Σαφές μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του έστειλε ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας δικαίωση για το παιδί του, αφού η απόφαση για εκταφή της σορού του γιου του δεν αφορά στη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, την ώρα που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν απεργία πείνας κι άλλοι συγγενείς θυμάτων. Ήδη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης δηλώνει πως αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του θα προχωρήσει σε απεργία πείνας, ενώ Μαρία Καρυστιανού, Πάνος Ρούτσι και Άγγελος Τηλκερίδης κατέθεσαν αίτημα στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένες μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο το Σύνταγμα.

Η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, η οποία ερμηνεύεται ως κίνηση που θα οδηγήσει στην εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, εκλαμβάνεται ως ελιγμό που έχει στόχο να εκτονώσει την πίεση που ασκεί η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το μεγάλο κύμα κοινωνικής συμπαράστασης και διαμαρτυρίας.

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας παραδέχτηκε το ενδεχόμενο να μην τηρήθηκαν σωστά οι διαδικασίες, καθώς με την παραγγελία της ζητά να ανοίξει διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση καθήκοντος γύρω από την ταφή και τη διαχείριση των σορών και των λειψάνων.

Το περιεχόμενο της εισαγγελικής παραγγελίας περιμένουν πλέον όλοι για να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για την ουσία της κίνησης, αλλά ήδη θεωρείται περίπου δεδομένο ότι θα αφορά μόνο στην ταυτοποίηση και όχι στην εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν τα αίτια θανάτου.

Από τις δικαστικές πηγές που έσπευσαν να διευκρινίσουν το νόημα της παραγγελίας, σημειώνεται ότι στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, βρίσκεται στη 12η ημέρα της απεργίας πείνας με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, όχι μόνο για την ταυτοποίηση, αλλά και για την πραγματοποίηση ειδικών βιοχημικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του Ντένις Ρούτσι.

Ο τραγικός πατέρας που έχει συγκινήσει το πανελλήνιο διαμήνυσε για την σχετική απόφαση του πρωτοδικείου Λάρισας, ότι «δεν είναι αυτό που επιθυμεί» και ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη μέρα: Μέχρι τέλους. Αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση και δεν θα τα αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Ρούτσι από το Σύνταγμα.

Νωρίτερα, μιλώντας στην κάμερα του Open, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι ακριβώς αυτή που επιθυμεί. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

«Δεν δέχομαι τίποτα, μας κοροϊδεύουν. Συνεχίζω μέχρι τέλους» ήταν τα λόγια που αντάλλαξε με όσους ρωτούσαν για τη συνέχιση του αγώνα του.

Κραυγαλέα ομολογία ότι η ανάκριση δεν έπρεπε να κλείσει

Η πλευρά του Πάνου Ρούτσι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την παραγγελία εκταφής, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια, από το Σύνταγμα.

«Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο, χυδαίο και αδιανόητο. Κάποιοι παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ένας πατέρας δίνει αγώνα ζωής, διεκδικώντας να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις -που δεν έγιναν, να διαταχθεί εκταφή, τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι η πληροφορία για τη διαταγή εκταφής «δεν έχει περιέλθει με τρόπο επίσημο» στον Πάνο και τη Μιρέλα Ρούτσι, τους γονείς του Ντένις.

«Σας δίνω την είδηση ότι στις τέσσερις παρά, δηλαδή είκοσι λεπτά σχεδόν αφού είχε δημοσιευθεί η είδηση της παραγγελίας της εισαγγελίας πρωτοδικών, η γραμματέας της εισαγγελίας πρωτοδικών, κυρία Λιούπα, δεν γνώριζε ότι υπάρχει αυτή η παραγγελία. […] Κανένας δεν μπορεί να παίζει όταν υπάρχει απεργία πείνας στη 12η μέρα και άλλη απεργία στην 11η μέρα. Ο Πάνος Ρούτσι αγωνιά και κανείς δεν μπορεί να παίζει με την αγωνία του» σημείωσε.

«Έχει γίνει δεκτό, ακόμα και αν δεν το θέλανε ότι δεν έχουν διερευνηθεί τα πάντα. Και έτσι η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας παραγγέλνει σήμερα να ανοίξει διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση καθήκοντος. Το ότι παραγγέλλει προκαταρκτική εξέταση για παράβαση καθήκοντος γύρω από από την ταφή και την διαχείριση των θυμάτων, των λειψάνων των οστών των σορών, σημαίνει ότι δεν τα είχε διερευνήσει αυτά η ανάκριση. Είναι μια πομπώδης και κραυγαλέα ομολογία ότι η ανάκριση δεν έπρεπε να κλείσει» ανέφερε.

«Παραγγέλλει μόνο την έρευνα για ταυτοποίηση του DNA και όχι τις απαιτούμενες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποκαλυφθεί ποια ήταν η αιτία θανάτου του Ντένις», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «ελλιπή, ηθελημένα κουτσουρεμένη και αποσπασματική» παραγγελία.

«Είναι αυτονόητο ότι ένας πατέρας δεν κάνει 12 μέρες απεργία πείνας για να ξεθάψουν το παιδί του και να ερευνήσουν μόνο αν ταυτοποιείται. Επιμένουμε στην πλήρη διερεύνηση και τώρα πια που η εισαγγελέας πρωτοδικών έχει ομολογήσει ότι υπάρχουν πράγματα προς διερεύνηση ζητάμε από την εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας να βγει και να παραγγείλει αυτά τα οποία οφείλει. Δηλαδή την πλήρη διερεύνηση όλων των παραβάσεων καθήκοντος» σημείωσε.

Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις εξελίξεις στο αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.

Στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι πήγε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές αιματολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν έχει η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τη δεύτερη έως και την τρίτη εβδομάδα μιας απεργίας πείνας, ο άνθρωπος κινδυνεύει από σοβαρό υποσιτισμό που μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων.

Δίπλα του βρίσκεται ασθενοφόρο, προκειμένου να παρέχουν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί κάτι ή και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο εφόσον ο ίδιος εκφράσει τέτοια επιθυμία.

Πολλοι εκφράζουν ωστόσο φόβους για την κατάσταση της υγείας του, μετα από τόσες ημέρες αποχής από το φαγητό.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, μετά απο 10 ημέρες απεργίας πείνας υπάρχουν οι εξής κίνδυνοι για τον απεργό: Κίνδυνος καρδιακών αρρυθμιών λόγω ηλεκτρολυτικών διαταραχών (χαμηλό κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο), ζάλη και λιποθυμικά επεισόδια, υπόταση και βραδυκαρδία, ξηρότητα δέρματος και βλεννογόνων.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα – Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα την Κυριακή

Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα στο Σύνταγμα για να δείξει τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι, ενώ μεταξύ άλλων στο πλευρό του βρέθηκαν και οι Νατάσα Μποφίλιου και Φοίβος Δεληβοριάς.

«Δεν αρκεί μόνο η εκταφή του παιδιού του Πάνου Ρούτσι», τόνισε Φοίβος Δεληβοριάς σε δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες, αφού έσπευσε στο πλευρό του πατέρα του Ντένις. Ο ίδιος δήλωσε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να εγκρίνει και τις τοξικολογικές εξετάσεις για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Από την πλευρά της, η Νατάσσα Μποφίλιου υπογράμμισε: «Είμαστε εδώ όπως όλοι οι υπόλοιποι για να συμπαρασταθούμε και να υποστηρίξουμε έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και θέλει να μάθει την αλήθεια. Υποσχόμαστε ότι κανένας γονιός δεν θα μείνει μόνος μέχρι να τους απαντήσει η δικαιοσύνη».

Εκατοντάδες είναι οι πολίτες που τον επισκέπτονται καθημερινά στο χώρο του Αγνωστου Στρατιώτη ενώ για την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε δεκάδες πολέις σε όλη την Ελλάδα – αλλά και στην Κύπρο – με βασικό σύνθημα: « Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Έτοιμος για απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης

Έτοιμοι για να ξεκινήσουν απεργία πείνας εμφανίζονται κι άλλοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Ήδη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης δηλώνει πως αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του θα προχωρήσει σε απεργία πείνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρ. Κωνσταντινίδης έχει καταθέσει αίτημα για εκταφή και τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό της συζύγου της Βασιλικής Χλώρου που έχασε τη ζωή της στο έγκλημα των Τεμπών, μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ασλανίδη.

Παράλληλα, ζητά να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία για την οποία οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν πως έκλεισε με fast track διαδικασίες, όπως γρήγορα εκδόθηκε και η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων σε λιγότερο από 10 μέρες. Ο σύζυγος της Βασιλικής Χλώρου στην μηνυτήρια αναφορά του θέτει ξεκάθαρα τα αναπάντητα ερωτήματα που παραμένουν παρά το κλείσιμο της ανάκρισης και διαμηνύει πως θα επισκεφτεί τον Άρειο Πάγο και αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του θα προχωρήσει σε απεργία πείνας. Υποστηρίζει πως πάμε σε μια ακροαματική παρωδία, καθώς όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται να γίνει δίκαιη δίκη.

Eρωτήματα που μεταξύ άλλων θέτει:

«1ον) ποια ακριβώς ουσία αποτέλεσε την αιτία πυρός που προκάλεσε την απανθράκωση 27 θυμάτων και την εξαύλωση της αγνοούμενης, σε δεύτερο χρόνο 4 τουλάχιστον λεπτά μετά την πλήρη ολοκλήρωση του φαινομένου της πυρόσφαιρας και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτή,

2ον) που βρέθηκε κάθε σωρός,

3ον) τι και για ποιους μετέφερε το εμπορικό τρένο, δίχως το συγκεκριμένο φορτίο να είναι δηλωμένο,

4ον) ποιος και γιατί ενορχήστρωσε την πλήρη αλλοίωση των στοιχείων και πειστηρίων του εγκλήματος,

5ον) ποιοι δικαστικοί λειτουργοί αμφισβητούν την νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια μας και έχουν καταντήσει την ανακριτική διαδικασία θέατρο του παραλόγου ενώ πληρώνονται από τους πολίτες και να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους,

6ον) ποιοι είναι οι αξιωματούχοι της διοίκησης, τα μέλη της κυβέρνησης και οι λοιποί που επιστρατεύτηκαν για να αλλοιώσουν την αλήθεια στα πλαίσια της δράσης της κυβερνητικής εγκληματικής οργάνωσης, ως συνεργοί σε πλήθος αδικημάτων και πρωτίστως του αδικήματος του άρθρου 134παρ. 2 ΠΚ».

Τέλος ζητάει την εξαίρεση των ήδη εμπλεκόμενων δικαστικών λειτουργών τους οποίους κατηγορεί για τα αδικήματα «της παράβασης καθήκοντος, της υπόθαλψης- παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης, της κατάχρησης εξουσίας».

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπέγραψαν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, στο Εφετείο Λάρισας, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντένις Ρούτσι.

