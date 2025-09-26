search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 22:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 21:03

Στον ΟΗΕ Καρυστιανού, Ρούτσι και Τηλκερίδης για την εκταφή των παιδιών τους – Kατέθεσαν αίτημα στον Ύπατο Αρμοστή

26.09.2025 21:03
tempi-new

Με αναφορά τους στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τρεις συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Άγγελος Τηλκερίδης, ζητούν τη συνδρομή του ώστε να προχωρήσει η εκταφή για τα παιδιά τους.

Όπως υπογραμμίζουν, η διαδικασία της εκταφής και της λήψης δειγμάτων παρουσία αρμόδιου ιατροδικαστή είναι σύντομη και δεν θα καθυστερήσει τη δίκη, ενώ είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση των αιτίων του θανάτου.

Επικαλούνται τη διεθνή πρακτική με παραδείγματα όπου αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί με την παρέμβαση διεθνών οργανισμών. Οι γονείς ζητάνε την εκταφή της σορού των παιδιών τους με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας του θανάτου. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Όπως επισημαίνουν, το αίτημά τους στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, όπως το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά και στην υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αξιόπιστη και αποτελεσματική διερεύνηση όταν υπάρχουν θάνατοι ή εξαφανίσεις κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με την προσφυγή τους προς τον Ύπατο Αρμοστή, οι συγγενείς ζητούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα τα ίδια πρότυπα που διεθνώς θεωρούνται αναγκαία για τη δικαίωση των θυμάτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των οικογενειών τους.

Διαβάστε επίσης:

Έδειρε την σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική οδό γιατί… του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Εγκύκλιο για τη διαγραφή φοιτητών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας – Ποιοι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Κανένας γονιός μόνος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzeso waters fox news 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

mitsotakis gutteres
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουτέρες: Ευχαριστίες για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό

syria israil
ΚΟΣΜΟΣ

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

routsi-546
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η έρευνα για την εκταφή Ρούτσι δεν σταματά την απεργία πείνας – Κανονικά οι συγκεντρώσεις την Κυριακή

apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 22:12
tzeso waters fox news 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

mitsotakis gutteres
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουτέρες: Ευχαριστίες για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό

syria israil
ΚΟΣΜΟΣ

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

1 / 3