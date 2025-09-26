Στον ΟΗΕ Καρυστιανού, Ρούτσι και Τηλκερίδης για την εκταφή των παιδιών τους – Kατέθεσαν αίτημα στον Ύπατο Αρμοστή

Με αναφορά τους στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τρεις συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Άγγελος Τηλκερίδης, ζητούν τη συνδρομή του ώστε να προχωρήσει η εκταφή για τα παιδιά τους.

Όπως υπογραμμίζουν, η διαδικασία της εκταφής και της λήψης δειγμάτων παρουσία αρμόδιου ιατροδικαστή είναι σύντομη και δεν θα καθυστερήσει τη δίκη, ενώ είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση των αιτίων του θανάτου.

Επικαλούνται τη διεθνή πρακτική με παραδείγματα όπου αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί με την παρέμβαση διεθνών οργανισμών. Οι γονείς ζητάνε την εκταφή της σορού των παιδιών τους με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας του θανάτου. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Όπως επισημαίνουν, το αίτημά τους στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, όπως το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά και στην υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αξιόπιστη και αποτελεσματική διερεύνηση όταν υπάρχουν θάνατοι ή εξαφανίσεις κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με την προσφυγή τους προς τον Ύπατο Αρμοστή, οι συγγενείς ζητούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα τα ίδια πρότυπα που διεθνώς θεωρούνται αναγκαία για τη δικαίωση των θυμάτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των οικογενειών τους.

