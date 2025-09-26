Εγκύκλιο για τη διαγραφή φοιτητών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας – Ποιοι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία

Οδηγίες και παραδείγματα για την διαγραφή των φοιτητών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας ενώ διευκρινίζεται και ποιοι θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Τι ισχύει με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους φοιτητές που συμπληρώνουν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και δεν έχουν καταστεί πτυχιούχοι, επέρχεται αυτοδικαίως η διαγραφή από το Τμήμα ή τη Μονοτμηματική Σχολή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύο (2) μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Ποιοι έχουν δεύτερη ευκαιρία

Αναφορικά με τα άτομα που θα έχουν ακόμα μία ευκαιρία, η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών και πέραν της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, με βάση όσα αναφέρθηκαν πριν, παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατόπιν υποβολής αίτησης, σε φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και

β) έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, εκ των οποίων στη μία επιτυχώς, όπως εξέταση μαθήματος, υποστήριξη διπλωματικής, πρακτική άσκηση, σε ένα από τα τέσσερα (4) προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Εάν το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, και συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, η διάρκεια της φοίτησης παρατείνεται για τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για τη λήψη πτυχίου δεν απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων της περίπτωσης β).

Παραδείγματα για την παράταση των σπουδών

Φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2028 – 2029, φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2030 – 2031, και φοιτητής που εισήχθη σε εξαετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2031 -2032.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, δικαιούνται υπό προϋποθέσεις , οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, να αιτηθούν παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Για παράδειγμα, φοιτητής τετραετούς προγράμματος σπουδών, ο οποίος έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε μαθήματα ή λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε εκατόν εξήντα οκτώ (168) πιστωτικές μονάδες (ECTS) έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, και έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία (1) επιτυχώς, σε ένα (1) από τα τελευταία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δικαιούται να υποβάλει αίτημα παράτασης της διάρκειας φοίτησης. Ως επιτυχής ακαδημαϊκή δοκιμασία νοείται η επιτυχής αξιολόγηση σε μάθημα, η υποστήριξη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας και η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης. Για τους φοιτητές πενταετούς προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών που αντιστοιχούν σε διακόσιες δέκα (210) πιστωτικές μονάδες (ECTS) έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, ενώ για τους φοιτητές εξαετούς προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών που αντιστοιχούν σε διακόσιες πενήντα δύο (252) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της ανώτατης διάρκειας παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες φοιτητών που αναφέρονται στα στοιχεία με αριθμό 1) έως 3) της παρούσας εγκυκλίου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναλύθηκαν ανωτέρω.

, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, να αιτηθούν παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Για παράδειγμα, φοιτητής τετραετούς προγράμματος σπουδών, ο οποίος έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε μαθήματα ή λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε εκατόν εξήντα οκτώ (168) πιστωτικές μονάδες (ECTS) έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, και έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία (1) επιτυχώς, σε ένα (1) από τα τελευταία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δικαιούται να υποβάλει αίτημα παράτασης της διάρκειας φοίτησης. Ως επιτυχής ακαδημαϊκή δοκιμασία νοείται η επιτυχής αξιολόγηση σε μάθημα, η υποστήριξη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας και η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης. Για τους φοιτητές πενταετούς προγράμματος σπουδών απαιτείται (210) πιστωτικές μονάδες (ECTS) έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, ενώ για τους φοιτητές εξαετούς προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών που αντιστοιχούν σε διακόσιες πενήντα δύο (252) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της ανώτατης διάρκειας παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες φοιτητών που αναφέρονται στα στοιχεία με αριθμό 1) έως 3) της παρούσας εγκυκλίου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναλύθηκαν ανωτέρω. Ο χρόνος παράτασης που παρέχεται μετά την έγκριση της αίτησης διαμορφώνεται ως εξής: α) δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών, β) τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών που η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και δεν έχει ολοκληρωθεί έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για τη λήψη πτυχίου, δεν απαιτείται η συμμετοχή σε δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία (1) επιτυχώς, σε ένα (1) από τα τελευταία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Διευκρινίζεται ότι και στην εν λόγω περίπτωση ο χρόνος παράτασης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

για τη λήψη πτυχίου, δεν απαιτείται η συμμετοχή σε δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία (1) επιτυχώς, σε ένα (1) από τα τελευταία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Διευκρινίζεται ότι και στην εν λόγω περίπτωση ο χρόνος παράτασης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν ένα (1) ή περισσότερα μαθήματα και δεν έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες σε κανένα από τα τελευταία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν την υποβολή της αίτησης, δεν δικαιούται να ασκήσουν το δικαίωμα παράτασης και διαγράφονται αυτοδικαίως.

Διαβάστε επίσης:

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Κανένας γονιός μόνος»

Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

Τέμπη: Έτοιμος για απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης – «Πάμε για ακροαματική παρωδία»