27.02.2026 23:18

Ουκρανία – Σλοβακία: Συνάντηση Ζελένσκι – Φίτσο για τον Ντρούζμπα και το μπλόκο των 90 δισ. της ΕΕ

27.02.2026 23:18
zelensky fico

Καταρχήν συμφωνία για συνάντηση είχαν σήμερα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Σλοβακίας, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης για τη διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, με τη Μπρατισλάβα να κατηγορεί το Κίεβο ότι εμποδίζει τις παραδόσεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, συμφώνησαν καταρχήν να συναντηθούν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας, ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Φίτσο στην Ουκρανία «για τα υφιστάμενα προβλήματα». Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός δήλωσε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση, εκφράζοντας ωστόσο την προτίμησή του η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.

Ο ίδιος ανέφερε πως από τη συνομιλία «αποκόμισε τη σαφή εντύπωση ότι η Ουκρανία δεν έχει κανένα συμφέρον να αποκαταστήσει τη διαμετακόμιση του πετρελαίου μέσω του εδάφους της».

Ζημιές, επισκευές και διαφωνίες

Το τμήμα του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα που διέρχεται από την Ουκρανία υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα τον Ιανουάριο.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία υποστηρίζουν ότι οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο ο Ζελένσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Στο ζήτημα παρενέβη και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προτείνοντας τη σύσταση «σλοβακο-ουγγρικής ερευνητικής επιτροπής» για επιτόπιο έλεγχο της πραγματικής κατάστασης του αγωγού.

Σε νεότερη δήλωσή του, ο Φίτσο εξέφρασε τη λύπη του για «την απόρριψη μιας τέτοιας δραστηριότητας επιθεώρησης από τον πρόεδρο Ζελένσκι», κάνοντας λόγο για «αρνητική γνωμοδότηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών».

Το μπλόκο των 90 δισ. ευρώ και οι κυρώσεις

Η Βουδαπέστη έχει μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, καθώς και την υιοθέτηση νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, έως ότου το Κίεβο επανεκκινήσει τις παραδόσεις πετρελαίου.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, ο αγωγός Ντρούζμπα – που σημαίνει «φιλία» στα ρωσικά – εξαιρέθηκε προσωρινά, κατόπιν αιτήματος της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Οι δύο χώρες, οι οποίες κυβερνώνται από εθνικιστικές ηγεσίες, δεν επιθυμούν να διακόψουν τις εμπορικές τους σχέσεις με τη Ρωσία στον τομέα του πετρελαίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 11:28
