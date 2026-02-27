Στην κόψη του ξυραφιού HΠΑ-Ιράν: Πίεση μέσα σε κλίμα πυρετώδους πολεμικής προετοιμασίας – Ανοιχτές απειλές Τραμπ, φόβοι για σύρραξη

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με δραστικές συνέπειες αν οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις, καθώς οι κρίσιμες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, με τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη να αποτυγχάνει να γεφυρώσει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να ενισχύονται στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ να ανοίγει τα καταφύγιά του, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίθεσης, αν και δήλωσε ότι θέλει μια συμφωνία με την Τεχεράνη και πως οι συνομιλίες θα συνεχιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να δώσει τέλος στο πυρηνικό της πρόγραμμα, τονίζοντας πως το Ιράν «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».

Trump on Iran:



I’m not happy with the fact that they’re not willing to give us what we have to have.



We will have some additional talks today. pic.twitter.com/1MUsbrntxa — Clash Report (@clashreport) February 27, 2026

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θέλουν συμφωνία με το Ιράν και πρόσθεσε ότι περιμένουν περισσότερα από την Παρασκευή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να είναι η τελευταία ευκαιρία. Ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη, απάντησε ότι «δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να το κάνεις».

Trump on Iran:



We haven’t made a final decision. We are not exactly happy with the way they are negotiating.



They cannot have nuclear weapons, and we are not thrilled with the way they are negotiating. pic.twitter.com/TKdIeIc9gE — Clash Report (@clashreport) February 27, 2026

Κι ενώ οι ΗΠΑ αφήνουν να πλανάται η απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης εναντίον της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στο θέμα του Ιράν. Σε παράλληλο διπλωματικό δίαυλο, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντ Αλμπουσαϊντί.

Την ίδια ώρα, η τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και η ανησυχία για έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ κορυφώνεται, με τις πρεσβείες στην περιοχή να εκκενώνουν το προσωπικό τους και τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις καθώς η ένταση κλιμακώνεται. Οδηγία προς τους Ελληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, ενώ σε ανάλογες κινήσεις προχωρούν μία μία οι χώρες.

Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες δύο ημέρες, ενώ ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει, είναι ότι ο ισραηλινός στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε ύψιστη ετοιμότητα για κάθε σενάριο.

Αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες και αν η τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης, η διεξαγωγή αεροπορικών επιδρομών μικρής ή μεγάλης κλίμακας είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Έτσι, σήμερα ο δήμαρχος της Μπερσεβά, Ρεουβέν Ντανίλοβιτς, έδωσε εντολή στον δήμο να προετοιμάσει τα δημόσια καταφύγια ως προληπτικό μέτρο.

Ο Τσβίκα Μπροτ, δήμαρχος της πόλης Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ, δήλωσε στο Channel 12 News: «Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από το μηδέν στο εκατό -δηλαδή σε πλήρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης- μέσα σε 20 λεπτά, σε όλα τα επίπεδα. Ταυτόχρονα, όμως, επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση της ψυχραιμίας αυτή τη στιγμή και στην ενημέρωση του κοινού ότι, σε αυτό το στάδιο, βρισκόμαστε σε πλήρη κανονικότητα».

Πρόσθεσε: «Συντηρούμε και καθαρίζουμε συνεχώς τα καταφύγια, παρότι είναι κλειστά. Δεν τα ανοίγουμε -παρά μόνο εάν χρειαστεί- και επενδύουμε σημαντικά στην επικοινωνία με το κοινό, ώστε να καταστεί σαφές ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ψυχραιμίας. Δεν υπάρχει λόγος πανικού».

⚡️🇮🇱🇮🇷 Be'er Sheva Deputy Mayor Shimon Tobul announced a citywide directive to open public shelters as Israel prepares for a potential war with Iran.#IranMassacre #usirantensions #war #USIranTalks pic.twitter.com/4RiV2Y3O9C — TrendBuzz 🇫🇮🇳🇵 (@Trendbuzz10) February 27, 2026

Επιπλέον, τα νοσοκομεία σε ολόκληρο το Ισραήλ έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για μετάβαση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνει τη λειτουργία σε υπόγειες και προστατευμένες εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εκδοθεί ειδικές οδηγίες προς τους πολίτες από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά το τελευταίο διάστημα τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Τις τελευταίες ώρες πλέει στα ανοιχτά του Ισραήλ το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ, ενταγμένο στην δύναμη της CENTCOM, της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης.

Από εκεί μπορεί να επιχειρήσει τόσο με τα αεροσκάφη όσο και να προστατεύσει τον εναέριο χώρο με την δύναμη κρούσης που το συνοδεύει.

The USS Gerald R. Ford arrives in Israel https://t.co/B3AC4kYZba — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Οι ΗΠΑ απέστειλαν επίσης 14 ακόμα αεροσκάφη τύπου KC135, ώστε να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους.

As part of strengthening its forces in the Middle East amid tensions with the Islamic regime in Iran, 14 refueling aircraft of the type KC135 belonging to the US Air Force landed overnight at Ben Gurion Airport, in central Israel.



🇮🇱🇺🇸



Via @selenaryan_ pic.twitter.com/Jm81Qtx8va — Visegrád 24 (@visegrad24) February 27, 2026

Οι ΗΠΑ αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, όπως σημειώνουν οι Times of Israel.

New satellite imagery from Ovda Airbase in Israel via MizarVision shows F-22s moving around the base. pic.twitter.com/y0JUeQmla1 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 27, 2026

Η κινεζική εταιρεία πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε νέες δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-22 στη βάση Όβντα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Την Πέμπτη, η εταιρεία δημοσίευσε εικόνες που επιβεβαιώνουν την παρουσία 11 F-22 στην αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ και πλέον αριθμούν 14. Είναι πολύ πιθανό να παρέχουν υποστήριξη στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

Picture from N12 of US tankers at Israel's Ben Gurion airport this morning pic.twitter.com/O45RaTfb0p — Faytuks News (@Faytuks) February 27, 2026

Την ίδια ώρα, δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών, βοηθητικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων είναι και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, σε μια σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος εδώ και χρόνια των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε τον περασμένο μήνα στο Ιράν ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν το έδαφός της ή ο εναέριος χώρος της για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

Σε μια δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που τραβήχθηκε στις 21 Φεβρουαρίου διακρίνονται τουλάχιστον 43 αεροσκάφη στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια αντίστοιχη εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου ήταν μόνο 27.

Στις 25 Φεβρουαρίου ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στα 38.

Στα αεροπλάνα που εικονίζονται στη φωτογραφία της 21ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονταν 13 KC-135 Stratotankers της εταιρείας Boeing και έξι E-3 Sentry (γνωστά ως AWACS) της ίδιας εταιρείας, μεταξύ των συνολικά 29 μεγάλων αεροσκαφών με οπισθοκλινείς πτέρυγες που ήταν σταθμευμένα στη βάση, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αναλυτής εικόνων της Contested Ground.

Στη φωτογραφία της 17ης Φεβρουαρίου (μέσης ανάλυσης) διακρίνονταν 11 μεγάλα αεροσκάφη με οπισθοκλινείς πτέρυγες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου.

Όταν του ζητήθηκε κάποιο σχόλιο, το Πεντάγωνο απάντησε ότι δεν είχε κανένα να κάνει. Ο αμερικανικός στρατός συνήθως δεν κάνει σχόλια για τις μετακινήσεις των δυνάμεών του.

Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πρόσφατες δορυφορικές εικόνες έδειξαν επίσης ότι το Ιράν επισκευάζει και οχυρώνει εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατιωτικής εγκατάστασης που, σύμφωνα με πληροφορίες, βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024.

Στο Ισφαχάν μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου;

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε εμπιστευτική έκθεση που έστειλε σήμερα (27/2) στα κράτη μέλη του αναφέρει ότι μέρος του πλέον εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν έχει αποθηκευτεί σε υπόγειο χώρο του ιρανικού πυρηνικού εργοστασίου στο Ισφαχάν.

Την έκθεση απέκτησε πρόσβαση το πρακτορείο Reuters, το οποίο επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό καθαρότητας έως και 60%, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στο 90% καθαρότητας που θεωρείται το ιδανικό επίπεδο καθαρότητας σε ισότοπο Ουρανίου-235 (U-235) για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Η είσοδος του υπόγειου συγκροτήματος χτυπήθηκε από τις στρατιωτικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο, αλλά η εγκατάσταση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό άθικτη, τόνισαν διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται επίσης την εμπιστευτική έκθεση, οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη, ενώ επιβεβαιώνεται ότι ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετείχε στις ιρανοαμερικανικές συνομιλίες της 17ης και 26ης Φεβρουαρίου.

Ο ΔΟΑΕ καλεί παράλληλα το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά», απαντώντας επειγόντως στο αίτημα του Οργανισμού να επαληθεύσει όλες τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Όπου φύγει φύγει

Με την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολική να παραμένει, μια πιθανή αμερικανική επίθεση στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ.

Σε αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες της προχώρησε η Κίνα, καλώντας τους να αποφύγουν κάθε μετάβαση στο Ιράν, επικαλούμενη «σημαντική αύξηση των εξωτερικών κινδύνων ασφαλείας».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επισημαίνει: «Υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και οι κινεζικές πρεσβείες και προξενεία στο Ιράν υπενθυμίζουν στους Κινέζους πολίτες να αποφύγουν προς το παρόν τα ταξίδια στο Ιράν». Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας και «να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και ο Καναδάς, καλώντας τους πολίτες του που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα. «Καναδοί στο Ιράν: Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων, οι εχθροπραξίες στην περιοχή ενδέχεται να επαναληφθούν με ελάχιστη ή και καμία προειδοποίηση. Αποχωρήστε τώρα από το Ιράν, εφόσον μπορείτε να το πράξετε με ασφάλεια», αναφέρεται στην κυβερνητική ανακοίνωση. Οι αρχές καλούν επίσης τους πολίτες να διασφαλίσουν ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα είναι ενημερωμένα και να διαθέτουν επαρκή εφόδια σε περίπτωση που χρειαστεί να παραμείνουν σε καταφύγιο.

Οδηγία για αποφυγή επισκέψεων στη Μέση Ανατολή εξέδωσε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.»

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στα μέλη των οικογενειών των διπλωματών της που υπηρετούν στο Ισραήλ και στον Λίβανο να αποχωρήσουν, ενώ συνέστησε και στους αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αναχώρησης πριν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ινδία και άλλες χώρες απηύθυναν επίσης εκκλήσεις προς τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν το Ιράν, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε σήμερα την οδηγία προς τους Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, ακόμη και για τουρισμό ή οικογενειακές επισκέψεις, λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν.

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το γαλλικό ΥΠΕΞ συνέστησε επίσης στους Γάλλους υπηκόους που βρίσκονται ήδη εκεί να επιδείξουν μεγάλη επαγρύπνηση και σύνεση και να αποφεύγουν διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και να έχουν γνώση που είναι τα πιο κοντινά καταφύγια.

Η Βρετανία αποσύρει το προσωπικό του από το Ιράν προσωρινά

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα πως απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας είπε πως η δυνατότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους Βρετανούς υπηκόους είναι αυτήν τη στιγμή εξαιρετική περιορισμένη, με την πρεσβεία να λειτουργεί εξ αποστάσεως, ενώ δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη προξενική υποστήριξη αυτοπροσώπως ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας τα μελη του προσωπικού τα οποία αφορά μπορεί να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στο Ισραήλ.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

Πριν από μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι έστειλε email στο προσωπικό της πρεσβείας λέγοντας ότι όσοι επιθυμούν να φύγουν «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

«Εστιάστε να εξασφαλίσετε αεροπορικό εισιτήριο προς οποιονδήποτε προορισμό από τον οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα», έγραψε ο Χάκαμπι, σύμφωνα με τους New York Times.

Το email εστάλη σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού», γράφει ο αμερικανός πρεσβευτής, «αλλά για όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν νωρίτερα παρά αργότερα».

Την ίδια ώρα, η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Κινέζους πολίτες που ζουν στη χώρα να παραμείνουν ιδιαίτερα σε εγρήγορση και να αυξήσουν τις προφυλάξεις ασφαλείας τους και την ετοιμότητά τους για έκτακτες καταστάσεις, επικαλούμενη “αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας στη Μέση Ανατολή”.

Κινέζοι πολίτες που έχουν την έδρα τους στο Ισραήλ θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις νέες εξελίξεις και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τις ισραηλινές αρχές, ανέφερε η πρεσβεία σε μία ανακοίνωση. Οι Κινέζοι πολίτες θα πρέπει επίσης να αποφύγουν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας εκτός αν είναι απαραίτητο, προστίθεται στην ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας.

