Γαλλία: Ξεκινά έρευνα για sex trafficking, α λα Επστάιν, για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και τον αδελφό του

Έρευνα για sex trafficking ξεκινούν οι γαλλικές αρχές σε βάρος του εκλιπόντος επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ Φαγέντ – πατέρα του Ντόντι αλ Φαγέντ και πρώην ιδιοκτήτη των Harrods και του Ritz στο Παρίσι – και του αδερφού του, Σαλάχ αλ Φαγέντ.

Η γαλλική δικαιοσύνη διερευνά τους Αλ Φαγέντ για σωματεμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σε ένα σκάνδαλο τύπου Έπσταϊν.

Οι Γάλλοι εισαγγελείς έχουν ανοίξει την έρευνα, μετά από κατηγορίες για ένα μεγάλης κλίμακας κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συνδεδεμένο με την αυτοκρατορία του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ.

French prosecutors probe Al-Fayeds over sex trafficking



He traded on the glamour of owning Harrods, the Paris Ritz and luxury yachts, but Mohamed Al-Fayed was at the centre of a dark web of alleged abuse, say French lawyers for women who liken him to US sexual predator Jeffrey… pic.twitter.com/uDBj0bDEIa — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2026

Οι καταγγέλλουσες λένε ότι ο διάσημος επιχειρηματίας προσκαλούσε τις νεαρές υπαλλήλους του και άλλες γυναίκες στα πολυτελή διαμερίσματά του και τις θαλαμηγούς, με σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση.

Μάλιστα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του BBC το 2024 αποκάλυψε δεκαετίες καταγγελόμενων βιασμών και επιθέσεων σε προσωπικό του Harrods.

Οι αποκαλύψεις για τα αδέλφια Αλ Φαγέντ κάνουν λόγο για δεκαετίες κακοποίησης, στρατολόγηση νεαρών γυναικών, μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και γιοτ, κατάσχεση διαβατηρίων και ένα δίκτυο ανθρώπων που φέρονται να διευκόλυναν τη δράση τους – ένα «οργανωμένο σύστημα», όπως το περιγράφουν οι δικηγόροι των θυμάτων, που θυμίζει το σκάνδαλο Έπσταϊν.

