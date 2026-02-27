Γαλλία: Ξεκινά έρευνα για sex trafficking, α λα Επστάιν, για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και τον αδελφό του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έρευνα για sex trafficking ξεκινούν οι γαλλικές αρχές σε βάρος του εκλιπόντος επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ Φαγέντ – πατέρα του Ντόντι αλ Φαγέντ και πρώην ιδιοκτήτη των Harrods και του Ritz στο Παρίσι – και του αδερφού του, Σαλάχ αλ Φαγέντ.
Η γαλλική δικαιοσύνη διερευνά τους Αλ Φαγέντ για σωματεμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σε ένα σκάνδαλο τύπου Έπσταϊν.
Οι Γάλλοι εισαγγελείς έχουν ανοίξει την έρευνα, μετά από κατηγορίες για ένα μεγάλης κλίμακας κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συνδεδεμένο με την αυτοκρατορία του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ.
Οι καταγγέλλουσες λένε ότι ο διάσημος επιχειρηματίας προσκαλούσε τις νεαρές υπαλλήλους του και άλλες γυναίκες στα πολυτελή διαμερίσματά του και τις θαλαμηγούς, με σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση.
Μάλιστα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του BBC το 2024 αποκάλυψε δεκαετίες καταγγελόμενων βιασμών και επιθέσεων σε προσωπικό του Harrods.
Οι αποκαλύψεις για τα αδέλφια Αλ Φαγέντ κάνουν λόγο για δεκαετίες κακοποίησης, στρατολόγηση νεαρών γυναικών, μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και γιοτ, κατάσχεση διαβατηρίων και ένα δίκτυο ανθρώπων που φέρονται να διευκόλυναν τη δράση τους – ένα «οργανωμένο σύστημα», όπως το περιγράφουν οι δικηγόροι των θυμάτων, που θυμίζει το σκάνδαλο Έπσταϊν.
