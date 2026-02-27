search
27.02.2026 13:49

Η Κομισιόν προχωρά στην μερική εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur παρακάμπτoντας το Ευρωκοινοβούλιο

27.02.2026 13:49
von_der_leyen_new_123

Σε μία πρωτοφανή κίνηση προχωρά η Κομισιόν καθώς αποφάσισε να προχωρήσει την εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur παρά το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

«Χθες, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή έγιναν οι πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη Συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Η Βραζιλία και η Παραγουάη αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα. Και αυτά είναι τόσο καλά νέα. Επειδή δείχνουν την εμπιστοσύνη και την προθυμία των εταίρων μας να προωθήσουν τη σχέση μας και να θέσουν σε εφαρμογή αυτή την ορόσημο συμφωνία. Η Συμφωνία Mercosur δημιουργεί μια αγορά 720 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ανοίγει αμέτρητες ευκαιρίες. Μειώνει δισεκατομμύρια σε δασμούς» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε πως πρόκειται για «προσωρινή εφαρμογή». Η νομοθεσία προβλέπει πλήρη εφαρμογή μόνο αν επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανήμερα της «μαύρης» επετείου (28/2) – Τα δρομολόγια και οι ώρες

tempi 1
ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα νεκρού μηχανοδηγου: Το παιδί μου λοιδορήθηκε, ντρεπόμασταν να βγούμε έξω

israel_shelter_katafygio_israil_2702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε κόκκινο συναγερμό η Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ, αδειάζουν πρεσβείες – Μία μία οι χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να φύγουν από Ιράν

aek 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Τσέλιε αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

nefropatheis
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρές αντιδράσεις για το «λουκέτο» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Αίγινας – O πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών στο topontiki.gr

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

