Η Κομισιόν προχωρά στην μερική εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur παρακάμπτoντας το Ευρωκοινοβούλιο

Σε μία πρωτοφανή κίνηση προχωρά η Κομισιόν καθώς αποφάσισε να προχωρήσει την εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur παρά το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

«Χθες, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή έγιναν οι πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη Συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Η Βραζιλία και η Παραγουάη αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα. Και αυτά είναι τόσο καλά νέα. Επειδή δείχνουν την εμπιστοσύνη και την προθυμία των εταίρων μας να προωθήσουν τη σχέση μας και να θέσουν σε εφαρμογή αυτή την ορόσημο συμφωνία. Η Συμφωνία Mercosur δημιουργεί μια αγορά 720 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ανοίγει αμέτρητες ευκαιρίες. Μειώνει δισεκατομμύρια σε δασμούς» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε πως πρόκειται για «προσωρινή εφαρμογή». Η νομοθεσία προβλέπει πλήρη εφαρμογή μόνο αν επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

