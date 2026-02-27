search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2026 12:54

ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατριό του επειδή του πήρε την κονσόλα παιχνιδιών

27.02.2026 12:54
dietz

Σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας για μία… κονσόλα παιχνιδιού, αναβίωσε σε δικαστήριο, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Ενας 11χρονος δολοφόνησε τον πατριό του επειδή αυτός του πήρε την κονσόλα και την κλείδωσε σε χρηματοκιβώτιο, καθώς αρνούνταν να πάει για ύπνο.

Το περιστατικό έγινε τον Ιανουάριο, με τον μικρό να σηκώνεται μέσα στη νύχτα, να παίρνει το κλειδί από το χρηματοκιβώτιο στο οποίο ωστόσο υπήρχε και ένα όπλο. Το πήρε, το γέμισε με σφαίρες και πήγε πάνω από τον πατέρα του την ώρα που κοιμόταν και τον δολοφόνησε.

Η Τζίλιαν Ντιτς, η σύζυγος του θύματος, είπε με δάκρυα στο δικαστήριο: ««Έχασα και τον σύζυγό μου και τον γιο μου. Δεν μπορώ καν να το συνειδητοποιήσω. Ο Ντάγκλας ήταν ο πιο καταπληκτικός και απίστευτος άντρας».

Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει τον μικρό Κλέιτον το 2018, προσπαθώντας να του προσφέρει μια σταθερή οικογένεια. Την προηγούμενη ημέρα της τραγωδίας, η οικογένεια είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του. Μετά από αρκετή ώρα ο πατέρας του του είπε να πάει για ύπνο, αλλά ο μικρός δεν ήθελε να αφήσει το παιχνίδι του. Σε μια έκρηξη θυμού, σκότωσε τον πατριό του με το όπλο που βρήκε στο χρηματοκιβώτιο.

Κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εμφανίστηκε στο δικαστήριο της κομητείας Πέρι στις 19 Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος από αξιωματικούς επιτήρησης.

