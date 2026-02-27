Λίγες ώρες πριν συλληφθεί το καλοκαίρι του 2019, ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να είχε δρομολογήσει την αγορά ενός πολυτελούς παλατιού στο Μαρακές, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει το BBC, σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 5 Ιουλίου 2019, μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανηλίκων, ο Επστάιν υπέγραψε τραπεζική μεταφορά ύψους 14,95 εκατ. δολαρίων. Το ποσό αφορούσε συμφωνία για την αγορά υπεράκτιας εταιρείας που κατείχε το ακίνητο, έναντι συνολικού τιμήματος 18 εκατ. ευρώ.

Photo: BBC

Τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη, ο λογιστής του ακύρωσε τη μεταφορά και η αγοραπωλησία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ένα «αρχιτεκτονικό αριστούργημα» στην Παλμερέ

Το ακίνητο, γνωστό ως Bin Ennakhil, βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία Παλμερέ του Μαρακές. Έχει χαρακτηριστεί αρχιτεκτονικό αριστούργημα, καθώς κατασκευάστηκε από 1.300 τεχνίτες σε διάστημα τριών ετών και διαθέτει περίτεχνα σκαλίσματα, μωσαϊκά και μεγάλους χώρους υποδοχής.

Ο Επστάιν ενδιαφερόταν για το συγκεκριμένο παλάτι ήδη από το 2011. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη, τον Γερμανό μεγιστάνα Γκίντερ Κις, καθυστέρησαν για χρόνια λόγω διαφωνιών σχετικά με την τιμή και τη δομή της συμφωνίας.

Αρχικά, το ακίνητο προσφερόταν προς 55 εκατ. ευρώ, τιμή που ο Επστάιν θεωρούσε υπερβολική. Η πρώτη του προσφορά φέρεται να ήταν τόσο χαμηλή που ο Κις αρνήθηκε να συνεχίσει τις συζητήσεις.

Ο ρόλος της συντρόφου του και οι διαπραγματεύσεις

Καθοριστικό ρόλο στις επαφές είχε η τότε σύντροφός του, Κάρινα Σουλιάκ, η οποία πραγματοποίησε επανειλημμένες επισκέψεις στο Μαρακές και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Το 2018, ο ίδιος ο Επστάιν επισκέφθηκε το ακίνητο, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο η Σουλιάκ υπέβαλε προσφορές προσποιούμενη ότι ενεργούσε για λογαριασμό του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Λίον Μπλακ. Τελικά κατέστη σαφές ότι ο πραγματικός αγοραστής ήταν ο Επστάιν και οι συζητήσεις συνεχίστηκαν.

Σε κάποια φάση προτάθηκε μια σύνθετη φορολογική δομή, σύμφωνα με την οποία το ακίνητο θα δηλωνόταν στις μαροκινές αρχές σε χαμηλότερη αξία, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα αφορούσε τη μεταβίβαση των μετοχών της υπεράκτιας εταιρείας που το κατείχε. Η εταιρεία ακινήτων αρνήθηκε ότι υπήρξε παράνομη ή ανήθικη πρακτική.

Γιατί Μαρόκο;

Το Μαρόκο δεν διαθέτει συνθήκη έκδοσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τοπικά μέσα είχαν υποθέσει ότι ο Επστάιν ίσως εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως πιθανό καταφύγιο σε περίπτωση νέων κατηγοριών.

Ωστόσο, πρώην συνεργάτης του, που μίλησε ανώνυμα, υποστήριξε ότι η προγραμματισμένη συναλλαγή δείχνει πως δεν γνώριζε για την επικείμενη σύλληψή του. Όπως ανέφερε, «αν σκεφτόταν ένα καταφύγιο, θα είχε νόημα να επιλέξει ένα μέρος όπου θα μπορούσε να ζει σαν βασιλιάς». Στα επίσημα έγγραφα δεν υπάρχει αναφορά ότι ο ίδιος είχε συζητήσει το Μαρόκο ως μέσο διαφυγής.

Οι δεσμοί του με τη χώρα

Οι σχέσεις του Επστάιν με το Μαρόκο χρονολογούνται τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις βασικές κατηγόρους του, έχει αναφέρει ότι την είχε μεταφέρει στην Ταγγέρη μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ για να εξετάσει διακόσμηση πολυτελών κατοικιών, καθώς ήθελε να ανακαινίσει την ιδιωτική του νησίδα σε μαροκινό ύφος.

Το 2002, ο Επστάιν και η Μάξγουελ είχαν παρευρεθεί στον γάμο του βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ ΣΤ’, έπειτα από πρόσκληση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκης και την αποφυλάκισή του το 2010, το ενδιαφέρον του για το Μαρόκο φαίνεται να εντάθηκε. Έγγραφα δείχνουν ότι είχε ζητήσει ακόμη και βοήθεια για την αναζήτηση κατοικίας στο Μαρακές.

Η προγραμματισμένη αγορά του Bin Ennakhil ήταν η τελευταία μεγάλη οικονομική κίνηση του Επστάιν πριν από τη σύλληψή του, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στις διεθνείς διασυνδέσεις και τις οικονομικές του δραστηριότητες.

