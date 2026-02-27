search
27.02.2026 14:53

Γερμανία: Συνεχίζει να «σέρνεται» η οικονομία – Πάνω από τρία εκατομμύρια οι άνεργοι

Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια είναι οι άνεργοι στη Γερμανία τον τρέχοντα μήνα, με την αγορά εργασίας να μην παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, παρά τη μικρή ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε τον Φεβρουάριο κατά 15.000, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παραμένει όμως υψηλός, στα 3,07 εκατομμύρια, ενώ το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 6,5%, από 6,6% τον Ιανουάριο. Σε σύγκριση ωστόσο με τον Φεβρουάριο του 2025, είναι κατά 0,1 μονάδα υψηλότερο.

«Ακόμη και στο τέλος των χειμερινών διακοπών, η αγορά εργασίας δεν ανακάμπτει. Η ανεργία μεταβάλλεται ελάχιστα και παραμένει πάνω από τα τρία εκατομμύρια», δήλωσε η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και πρώην υπουργός Εργασίας Αντρέα Νάλες και επισήμανε ότι η ζήτηση εργαζομένων από τις επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη, με τον αριθμό των κενών θέσεων να έχουν μειωθεί μόνο κατά 1.000 άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν ήταν 638.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μερική απασχόληση διαδραματίζει αυτή τη στιγμή περιορισμένο ρόλο στην αγορά εργασίας, ενώ έχουν περιοριστεί σημαντικά οι θέσεις μαθητείας, κατά 52.000 σε σχέση με πέρυσι, αν και ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 4.000, σε 298.00 την ίδια περίοδο. Η πίεση στην αγορά εργασίας είναι, όπως ανέφερε η Α. Νάλες, εμφανής και στα κοινωνικά επιδόματα, με 1,111 εκατομμύριο άτομα να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, 76.000 περισσότερα από ό,τι πριν από έναν χρόνο.

