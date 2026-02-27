Σε κόκκινο συναγερμό η Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ, αδειάζουν πρεσβείες – Μία μία οι χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να φύγουν από Ιράν

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται πως έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς ο τελευταίος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας φέρεται να απέτυχε να γεφυρώσει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Έτσι, σήμερα ο δήμαρχος της Μπερσεβά, Ρεουβέν Ντανίλοβιτς, έδωσε εντολή στον δήμο να προετοιμάσει τα δημόσια καταφύγια ως προληπτικό μέτρο.

Ο Τσβίκα Μπροτ, δήμαρχος της πόλης Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ, δήλωσε στο Channel 12 News: «Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από το μηδέν στο εκατό -δηλαδή σε πλήρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης- μέσα σε 20 λεπτά, σε όλα τα επίπεδα. Ταυτόχρονα, όμως, επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση της ψυχραιμίας αυτή τη στιγμή και στην ενημέρωση του κοινού ότι, σε αυτό το στάδιο, βρισκόμαστε σε πλήρη κανονικότητα».

Πρόσθεσε: «Συντηρούμε και καθαρίζουμε συνεχώς τα καταφύγια, παρότι είναι κλειστά. Δεν τα ανοίγουμε -παρά μόνο εάν χρειαστεί- και επενδύουμε σημαντικά στην επικοινωνία με το κοινό, ώστε να καταστεί σαφές ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ψυχραιμίας. Δεν υπάρχει λόγος πανικού».

⚡️🇮🇱🇮🇷 Be'er Sheva Deputy Mayor Shimon Tobul announced a citywide directive to open public shelters as Israel prepares for a potential war with Iran.

Επιπλέον, τα νοσοκομεία σε ολόκληρο το Ισραήλ έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για μετάβαση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνει τη λειτουργία σε υπόγειες και προστατευμένες εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εκδοθεί ειδικές οδηγίες προς τους πολίτες από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Κίνα και Καναδάς ζητούν από τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν

Σε αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες της προχώρησε η Κίνα, καλώντας τους να αποφύγουν κάθε μετάβαση στο Ιράν, επικαλούμενη «σημαντική αύξηση των εξωτερικών κινδύνων ασφαλείας».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επισημαίνει: «Υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και οι κινεζικές πρεσβείες και προξενεία στο Ιράν υπενθυμίζουν στους Κινέζους πολίτες να αποφύγουν προς το παρόν τα ταξίδια στο Ιράν». Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας και «να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και ο Καναδάς, καλώντας τους πολίτες του που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα. «Καναδοί στο Ιράν: Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων, οι εχθροπραξίες στην περιοχή ενδέχεται να επαναληφθούν με ελάχιστη ή και καμία προειδοποίηση. Αποχωρήστε τώρα από το Ιράν, εφόσον μπορείτε να το πράξετε με ασφάλεια», αναφέρεται στην κυβερνητική ανακοίνωση. Οι αρχές καλούν επίσης τους πολίτες να διασφαλίσουν ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα είναι ενημερωμένα και να διαθέτουν επαρκή εφόδια σε περίπτωση που χρειαστεί να παραμείνουν σε καταφύγιο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στα μέλη των οικογενειών των διπλωματών της που υπηρετούν στο Ισραήλ και στον Λίβανο να αποχωρήσουν, ενώ συνέστησε και στους αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αναχώρησης πριν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ινδία και άλλες χώρες απηύθυναν επίσης εκκλήσεις προς τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν το Ιράν, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας τα μελη του προσωπικού τα οποία αφορά μπορεί να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στο Ισραήλ.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

Πριν από μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι έστειλε email στο προσωπικό της πρεσβείας λέγοντας ότι όσοι επιθυμούν να φύγουν «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

«Εστιάστε να εξασφαλίσετε αεροπορικό εισιτήριο προς οποιονδήποτε προορισμό από τον οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα», έγραψε ο Χάκαμπι, σύμφωνα με τους New York Times.

Το email εστάλη σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού», γράφει ο αμερικανός πρεσβευτής, «αλλά για όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν νωρίτερα παρά αργότερα».

