Μεσολάβηση στη σύγκρουση Αφγανιστάν-Πακιστάν προτείνει το… Ιράν

Το Ιράν, χώρα που συνορεύει τόσο με το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν, πρόσφερε σήμερα τη βοήθειά του για «να διευκολύνει τον διάλογο», εν μέσω της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ τους.

Το Ισλαμαμπάντ κήρυξε σήμερα «ανοιχτό πόλεμο» στις αρχές των Ταλιμπάν, μετά την αφγανική επίθεση, χθες, στα σύνορά του Πακιστάν. Η Καμπούλ λέει ότι επρόκειτο για απάντηση για τους πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Ο πακιστανικός στρατός βομβάρδισε τη νύχτα την Καμπούλ και την Κανταχάρ.

Το Ιράν «είναι έτοιμο να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να ενισχύσει την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Στην ανακοίνωσή του, απόψε το βράδυ, το υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε και τις δύο χώρες «να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία η μία της άλλης και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις εντάσεις και τη σύγκρουση».

Το Ιράν διατηρεί στενούς δεσμούς με το Πακιστάν, όμως οι σχέσεις του με το Αφγανιστάν περιπλέχθηκαν αφού επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021. Τους τελευταίους μήνες πάντως συνεργάζεται περισσότερο με τις αρχές της Καμπούλ, κυρίως για μεταναστευτικά θέματα, αφού ζήτησε να φύγουν από τη χώρα εκατομμύρια Αφγανοί που ζούσαν εκεί παράτυπα.

Τον Οκτώβριο, στις προηγούμενες φονικές συγκρούσεις μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, η Τεχεράνη είχε και πάλι προτείνει να μεσολαβήσει.

Πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της Τουρκίας και του Κατάρ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν τις δύο χώρες στην ειρήνη.

