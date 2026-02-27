Γιατί πολεμούν Αφγανιστάν και Πακιστάν;

Οι κάτοικοι της 6ης Περιφέρειας της Καμπούλ ξύπνησαν απότομα το βράδυ της Πέμπτης από τον ήχο μιας έκρηξης που συγκλόνισε τα σπίτια τους. Έτρεξαν έξω στον δρόμο και άκουσαν αεροσκάφη να πετούν από πάνω.

Ήταν μια νύχτα που χαρακτηρίστηκε από σοβαρή κλιμάκωση της βίας μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, με το Πακιστάν να εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν – συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς του, Καμπούλ. Άλλα μέρη που επλήγησαν ήταν στις επαρχίες Πακτιά και Κανταχάρ, η οποία αποτελεί προπύργιο και γενέτειρα του κινήματος των Ταλιμπάν.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται εδώ και μήνες, ωστόσο η απάντηση στο ποιος ξεκίνησε την επιθετικότητα εξαρτάται από το ποιον θα ρωτήσετε.

Νωρίτερα το βράδυ, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων κοντά στα σύνορα, ισχυριζόμενη ότι κατέλαβε αρκετές θέσεις και ισχυριζόμενη επίσης ότι αιχμαλώτισε και σκότωσε Πακιστανούς στρατιώτες.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν λέει ότι επρόκειτο για «επιχειρήσεις αντιποίνων» – μια απάντηση μετά από «εισβολή πακιστανικών στρατιωτικών στοιχείων σε αφγανικό έδαφος, παραβίαση της αφγανικής κυριαρχίας και πρόκληση θανάτου αρκετών αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Αναφέρονταν σε έναν προηγούμενο γύρο πακιστανικών αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από μία εβδομάδα πριν – τη νύχτα της 21ης ​​Φεβρουαρίου – με στόχο τις ανατολικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πακτίκα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δηλώσει ότι έχουν αξιόπιστες αναφορές ότι 13 Αφγανοί άμαχοι σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιδρομές.

Το Ισλαμαμπάντ έχει διαφορετική άποψη. Υποστηρίζει ότι οι αεροπορικές επιδρομές του δεν έχουν στοχεύσει αμάχους, αλλά αντίθετα έχουν στοχεύσει κρησφύγετα μαχητών στο Αφγανιστάν, συγκεκριμένα εκείνα των Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) ή των Πακιστανών Ταλιμπάν, τους οποίους η κυβέρνηση του Πακιστάν αποκαλεί Fitna al Khawarij.

Το Πακιστάν λέει ότι έχει «αποδεικτικά στοιχεία» ότι το TTP βρίσκεται πίσω από μια σειρά επιθέσεων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας σε ένα σιιτικό τέμενος στην Ισλαμαμπάντ, στην οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 30 άνθρωποι. Το Ισλαμικό Κράτος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Ισλαμαμπάντ, αλλά το Πακιστάν έχει δηλώσει ότι έχει «αποδεικτικά στοιχεία» ότι το TTP βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Το Πακιστάν ισχυρίζεται επίσης ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής της ηγεσίας και των διαχειριστών του TTP με έδρα το Αφγανιστάν, οι οποίοι υποστηρίζονται από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν υποστηρίζει επανειλημμένα ότι το έδαφός της δεν χρησιμοποιείται για να απειλήσει την ασφάλεια οποιασδήποτε χώρας και ότι οι ενέργειες του Πακιστάν στο Αφγανιστάν είναι «απρόκλητες».

Η τελευταία σοβαρή έξαρση μεταξύ των δύο γειτόνων σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, με ημέρες διασυνοριακών επιθέσεων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν και με την έναρξη αεροπορικών επιδρομών από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν.

Το Κατάρ και η Τουρκία μεσολάβησαν μεταξύ των δύο πλευρών, με συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Ντόχα και την Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησε μια εύθραυστη εκεχειρία, αλλά οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν να επιφέρουν παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Και οι δύο χώρες κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι δεν ασχολήθηκαν σοβαρά με τη διπλωματία.

Στρατιωτικά, το Πακιστάν έχει το πάνω χέρι με μεγάλη διαφορά. Είναι μια σημαντική στρατιωτική δύναμη με εκατοντάδες άρματα μάχης και αεροσκάφη, καθώς και προηγμένη αμυντική τεχνολογία.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν έχει στην κατοχή της στρατιωτικό εξοπλισμό που έχουν αφήσει πίσω τους πρώην αφγανικές και ξένες δυνάμεις. Και παρά τις κυρώσεις, αναφορές δείχνουν ότι έχει καταφέρει να αγοράσει κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό μέσω της μαύρης αγοράς.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι διαθέτει τα αεροπλάνα ή την ικανότητα να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές βαθιά στο Πακιστάν.

Αλλά ως ομάδα, οι Ταλιμπάν υπέστησαν περισσότερα από 20 χρόνια πολέμου εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, επομένως η ικανότητά τους να διεξάγουν αντισυμβατικό και ανταρτοπόλεμο είναι καλά αποδεδειγμένη.

Και στην τελευταία αντιπαράθεση, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να χτυπήσει στόχους στο Πακιστάν. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είναι φθηνά, μικρά και εύχρηστα, αναμφίβολα θα αλλάξουν τη φύση αυτής της σύγκρουσης όπως έχουν αλλάξει τα πεδία των μαχών σε όλο τον κόσμο.

Η δυσκολία στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο μπορεί να φτάσει η τελευταία κλιμάκωση πηγάζει εν μέρει από την έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών που είναι διαθέσιμες από οποιαδήποτε πλευρά.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε ξένους δημοσιογράφους και η επαλήθευση πληροφοριών, ιδίως από παραμεθόριες περιοχές, είναι ακόμη πιο δύσκολη.

Ούτε στο Πακιστάν η ανεξάρτητη συλλογή επαληθευμένων πληροφοριών από παραμεθόριες περιοχές είναι εύκολη.

Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει διακοπεί από τον Οκτώβριο του 2025, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εδώ και δεκαετίες, το οποίο επηρεάζει τις μικρές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και τη διαθεσιμότητα προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων φαρμάκων.

Για τους απλούς Αφγανούς, που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή κρίση πείνας και φτώχειας και ζουν υπό τους αυστηρούς περιορισμούς της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, το μόνο θετικό από το 2021 ήταν ότι μετά από τέσσερις δεκαετίες πολέμου, δεν χρειαζόταν να ανησυχούν για βόμβες που θα έπεφταν πάνω τους και τις οικογένειές τους.

Αυτό το αίσθημα σχετικής ασφάλειας έχει πλέον διαταραχθεί από τη βία των τελευταίων έξι μηνών.

