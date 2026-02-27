search
Για «φιλική κατάληψη» της Κούβας κάνει λόγο ο πρόεδρος Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσινγκτον τον έλεγχο της Κούβας, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας. «Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Τεχεράνη: Δεν μπορείτε να έχετε πυρηνικά

Βρετανία: Πώς μια υδραυλικός ανέτρεψε τα προεκλογικά σχέδια του Στάρμερ

«Παρέλαση» 6 πλανητών θα κοσμήσει τον νυχτερινό ουρανό το Σάββατο

