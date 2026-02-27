Για «φιλική κατάληψη» της Κούβας κάνει λόγο ο πρόεδρος Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσινγκτον τον έλεγχο της Κούβας, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».

NEW: President Trump hints at a "friendly takeover" of Cuba:



"The Cuban government is talking with us. They’re in a big deal of trouble, as you know. They have no money, no anything right now."



"Maybe we’ll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a… pic.twitter.com/sWtLkVBgVm — Fox News (@FoxNews) February 27, 2026

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας. «Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε.

