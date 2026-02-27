Βρετανία: Πώς μια υδραυλικός ανέτρεψε τα προεκλογικά σχέδια του Στάρμερ

Οι έκτακτες εκλογές στη βόρεια Αγγλία υποτίθεται ότι θα ήταν στήθος με στήθος: μια τριμερής αναμέτρηση μεταξύ του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, που αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο μιας έδρας στην ιστορική του καρδιά, και δύο αουτσάιντερ – του ακροδεξιού λαϊκιστικού κόμματος Reform UK και του ανανεωμένου προοδευτικού Πράσινου Κόμματος.

Τελικά, δεν ήταν καθόλου έτσι.

Η Χάνα Σπένσερ, 34χρονη υδραυλικός και μέλος του τοπικού συμβουλίου, κέρδισε την έδρα στο Γκόρτον και το Ντέντον, κοντά στην αγγλική πόλη του Μάντσεστερ, με 14.890 ψήφους, με ποσοστό άνω του 40% του συνόλου των ψήφων. Το Reform UK, το οποίο προηγείται στις περισσότερες εθνικές δημοσκοπήσεις για περισσότερο από ένα χρόνο, ήρθε δεύτερο με 10.578 ψήφους, ενώ οι Εργατικοί βρέθηκαν στην τρίτη θέση, με 9.364 ψήφους – περίπου το 25% του συνόλου.

«Δεν μεγάλωσα θέλοντας να γίνω πολιτικός. Είμαι υδραυλικός», δήλωσε η Σπένσερ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ζητώντας συγγνώμη από τους πελάτες των οποίων τα ραντεβού αναγκάστηκε να ακυρώσει τώρα που μετακομίζει στο Γουέστμινστερ. Η Σπένσερ, η οποία έδωσε μεγάλη έμφαση στα ζητήματα του κόστους ζωής, δήλωσε ότι έθεσε υποψηφιότητα αφού αμφισβήτησε την αξία της «σκληρής δουλειάς» στη σημερινή Βρετανία.

«Η σκληρή δουλειά σου έφερνε κάτι. Σου έδινε ένα σπίτι. Μια ωραία ζωή. Διακοπές», είπε. «Αλλά τώρα, η σκληρή δουλειά – τι σου φέρνει; Γιατί αν μιλήσεις με οποιονδήποτε εδώ, θα σου πει. Οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά αλλά δεν μπορούν να βάλουν φαγητό στο τραπέζι. Δεν μπορούν να βρουν σχολικές στολές για τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να βάλουν θέρμανση… Η ζωή έχει αλλάξει».

Το αποτέλεσμα είναι μια ντροπιαστική ήττα για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σε αυτό που αποτελεί την εκλογική αυλή του Εργατικού Κόμματος, η οποία αποτελείται από ψηφοφόρους της εργατικής τάξης, φοιτητές και έναν μεγάλο πληθυσμό εθνοτικών μειονοτήτων. Ο Άντριου Γκουίν, ο απερχόμενος βουλευτής των Εργατικών που παραιτήθηκε για λόγους υγείας, κέρδισε την έδρα με περισσότερο από το 50% των ψήφων στις γενικές εκλογές του 2024. Τώρα, το Πράσινο Κόμμα ανατρέπει τον ισχυρισμό του Στάρμερ ότι μόνο οι Εργατικοί μπορούν να εμποδίσουν το Reform να γίνει η επόμενη κυβέρνηση – ένα αποτέλεσμα που πολλοί ειδικοί έχουν προβλέψει.

Η νίκη της Σπένσερ σημαίνει ότι οι Πράσινοι έχουν πλέον πέντε βουλευτές σε ένα κοινοβούλιο 650 εδρών, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Πράσινοι κερδίζουν ενδιάμεσες εκλογές – μια σημαντική ώθηση για το κόμμα της ενόψει των τοπικών εκλογών του Μαΐου, όταν οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν νομοθέτες για τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας και θα εκλέξουν μέλη των τοπικών συμβουλίων στην Αγγλία. Οι ενδιάμεσες εκλογές – οι ψηφοφορίες που διεξάγονται σε μεμονωμένες έδρες μεταξύ των γενικών εκλογών – συχνά έχουν μεγάλη σημασία, λειτουργώντας ως πυξίδα για την εθνική πολιτική.

«Το σήμα εκκίνησης δόθηκε για τις τοπικές εκλογές σε 70 ημέρες», δήλωσε ο Ζακ Πολάνσκι, ηγέτης των Πρασίνων, σε μια συγκέντρωση νίκης νωρίς το πρωί της Παρασκευής. «Αυτή είναι μια υπαρξιακή κρίση για το Εργατικό Κόμμα».

Αρκετές πρόσφατες αποφάσεις των Εργατικών έχουν πλέον αμφισβητηθεί. Μεταξύ αυτών είναι η απόφαση του κόμματος να στοχοποιήσει το Reform UK – ένα νεοσύστατο κόμμα με επικεφαλής τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον αρχιτέκτονα του Brexit και φίλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ως την «πραγματική αντιπολίτευση». Παρά το γεγονός ότι κέρδισε μόνο τέσσερις έδρες στις τελευταίες γενικές εκλογές, ο Στάρμερ αποφάσισε νωρίς να αναδείξει το Reform στο καθεστώς της πιθανής κυβέρνησης που αναμένεται να σχηματίσει η Βρετανία, ελπίζοντας ότι η προοπτική του Φάρατζ ως πρωθυπουργού θα ενθάρρυνε τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τους Εργατικούς.

Αλλά η νίκη των Πρασίνων σημαίνει ότι οι Εργατικοί αγωνίζονται τώρα σε δύο μέτωπα. Έχοντας ανακηρύξει το Reform UK ως την de facto αντιπολίτευση, οι Εργατικοί πέρασαν μεγάλο μέρος του πρώτου έτους της κυβέρνησης προσπαθώντας να προσελκύσουν τους δεξιούς ψηφοφόρους σκληραίνοντας τη ρητορική και την πολιτική τους για τη μετανάστευση.

Οι αναλυτές αμφισβήτησαν τη σοφία αυτής της στρατηγικής εκείνη την εποχή. Ο Ανάντ Μένον, καθηγητής ευρωπαϊκής πολιτικής στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε στο CNN ότι το Εργατικό Κόμμα φαινόταν πρόθυμο να διακινδυνεύσει να αναστατώσει τους προοδευτικούς ψηφοφόρους με την αυστηρότερη στάση του στο θέμα της μετανάστευσης, καθώς αυτοί οι ψηφοφόροι -που θα έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ Εργατικού Κόμματος και Reform UK- τελικά «θα ψήφιζαν το Εργατικό Κόμμα για να κρατήσουν αυτούς τους μπάσταρδους έξω».

Τώρα, αυτή η στρατηγική μπορεί να έχει γυρίσει μπούμερανγκ, καθώς οι Εργατικοί συνειδητοποιούν ότι το να κυνηγούν ψηφοφόρους από τα δεξιά τους έχει προκαλέσει διαρροή ψηφοφόρων από τα αριστερά τους.

«Οι πολιτικοί μας έχουν μια απολύτως απαίσια νοητική αντίληψη για το πώς μοιάζει και πώς σκέφτεται ένας βόρειος ψηφοφόρος», είπε ο Μένον. «Αυτή η ιδέα ότι όλοι βόρεια του Γουότφορντ είναι εντελώς ηλίθιοι, ουσιαστικά ρατσιστές, φαίνεται να είναι η κοινή άποψη τώρα στην πολιτική μας».

Η νίκη της Σπένσερ αμφισβητεί αυτή την άποψη. Οι Πράσινοι προσέλκυσαν τους ψηφοφόρους των εθνοτικών μειονοτήτων της εκλογικής περιφέρειας, δημοσιεύοντας μάλιστα προεκλογικό υλικό στα Ουρντού και τα Μπένγκλα. Στη νικητήρια ομιλία της, η Σπένσερ επέκρινε «διχαστικές προσωπικότητες που συνεχώς κατηγορούν τις κοινότητές μας για όλα τα προβλήματα στην κοινωνία».

Τα σχόλιά της ήταν μια ελαφρώς συγκαλυμμένη επίθεση στον υποψήφιο του Reform UK Ματ Γκούντγουιν, έναν πρώην ακαδημαϊκό που έγινε ακροδεξιός ακτιβιστής, ο οποίος αρνήθηκε να αποκηρύξει τον ισχυρισμό του ότι οι άνθρωποι που γεννιούνται στη Βρετανία από εθνοτικές μειονότητες δεν είναι απαραίτητα Βρετανοί. «Χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι χαρτί για να γίνει κάποιος «Βρετανός»», είπε ο Γκούντγουιν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν μια «νίκη για την εκλογική νοθεία», χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, οι Democracy Volunteers, μια ομάδα ανεξάρτητων παρατηρητών εκλογών, εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τα «εξαιρετικά υψηλά» επίπεδα οικογενειακής ψήφου, στα οποία ένα μέλος της οικογένειας φαίνεται να επηρεάζει την ψήφο κάποιου άλλου, για παράδειγμα μπαίνοντας μαζί του σε ένα εκλογικό τμήμα.

Το αποτέλεσμα έχει επίσης θέσει υπό αμφισβήτηση την απόφαση των Εργατικών να εμποδίσουν τον Άντι Μπέρναμ, τον εξαιρετικά δημοφιλή δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ από τους Εργατικούς, ο οποίος θεωρείται πιθανός αντίπαλος του Στάρμερ στην ηγεσία, από το να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές. Ο Καρλ Τέρνερ, βουλευτής των Εργατικών, δήλωσε στο BBC ότι «παρακάλεσε» τον Στάρμερ να μην εμποδίσει τον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές, λέγοντας ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι θα είχε κερδίσει.

Η απόφαση των Εργατικών να διεξαγάγουν τις ενδιάμεσες εκλογές νωρίτερα φαίνεται επίσης να έχει γυρίσει μπούμερανγκ, καθώς θα ενισχύσει τους Πράσινους ενόψει των τοπικών εκλογών στις 7 Μαΐου. Βουλευτές των Εργατικών έχουν δηλώσει στο παρελθόν στο CNN ότι ένα καταστροφικό σύνολο αποτελεσμάτων σε αυτές τις εκλογές θα μπορούσε να ωθήσει το κόμμα να απομακρύνει τον Στάρμερ από την ηγεσία.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν «πολύ απογοητευτικό». Επεσήμανε ότι οι νυν κυβερνήσεις «συχνά επιτυγχάνουν τέτοια αποτελέσματα στο μέσο της θητείας», αλλά τόνισε ότι κατανοεί ότι οι ψηφοφόροι είναι «ανυπόμονοι για αλλαγή».

Ο Πολάνσκι, του οποίου η ηγεσία έχει αναζωογονήσει το Πράσινο Κόμμα, φαίνεται ότι θα επωφεληθεί από αυτή την ανυπομονησία.

«Ο εκλογικός ασφυκτικός κλοιός των Εργατικών τελείωσε», είπε σε ένα πλήθος στο Μάντσεστερ. «Αυτή είναι μια σαρωτική νίκη. Έχουμε αποσυναρμολογήσει τη βρετανική πολιτική σκηνή. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι αναγνωρίζουν πλέον ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση».

