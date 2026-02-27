search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 11:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2026 18:55

Τραγωδία στο Μιλάνο: Εκτροχιάστηκε τραμ, δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες – Ο συρμός έπεσε πάνω σε πεζούς – Βίντεο ντοκουμέντο

27.02.2026 18:55
tram milano 99- new
Photo: X

Τραμ εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 40 να τραυματιστούν. Ο συρμός βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Βίντεο – ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που το τραμ βγαίνει εκτός γραμμής.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 φέρουν ελαφρότερα τραύματα.

Το τραμ, ένα από τα νεότερα μοντέλα που λειτουργούν στο Μιλάνο, βγήκε από τις ράγες στην οδό Βιτόριο Βένετο (Vittorio Veneto), κοντά στον κεντρικό σταθμό της πόλης, και προσέκρουσε στη βιτρίνα ενός καταστήματος.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι στο σημείο έσπευσαν 13 ασθενοφόρα.

Ομάδες της πολιτικής προστασίας έστησαν μια σκηνή για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Η εταιρεία μεταφορών του Μιλάνου, ATM, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη», εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους πληγέντες και δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί πολεμούν το Αφγανιστάν και το Πακιστάν;

Ο Ρούμπιο τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες για το Ιράν

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israel
Χωρίς κατηγορία

«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Αμπού Ντάμπι – Κίνδυνος κλιμάκωσης

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ νες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσαν στον αέρα με καραμπίνα- Δύο συλλήψεις

panos-routsi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: «Για εμάς ήταν σαν να έγινε χθες» (Video)

ADONIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μηνύσεις για αναρτήσεις περί δήθεων offshore στον Παναμά

syntagma aerofotografia agrotes – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: Στήθηκε η εξέδρα στο Σύνταγμα, 9 προσαγωγές 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

iran_main
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα εξαλείψουμε τις απειλές»: Επιβεβαιώνει ο Τραμπ την κοινή πολεμική επιχείρηση με το Ισραήλ στο Ιράν - 4 μέρες «ανελέητων βομβαρδισμών» περιλαμβάνει η πρώτη φάση (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 11:37
israel
Χωρίς κατηγορία

«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Αμπού Ντάμπι – Κίνδυνος κλιμάκωσης

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ νες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσαν στον αέρα με καραμπίνα- Δύο συλλήψεις

panos-routsi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: «Για εμάς ήταν σαν να έγινε χθες» (Video)

1 / 3