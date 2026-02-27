Τραγωδία στο Μιλάνο: Εκτροχιάστηκε τραμ, δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες – Ο συρμός έπεσε πάνω σε πεζούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Τραμ εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 40 να τραυματιστούν. Ο συρμός βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Milano, tram deraglia in centro.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa contro un edificio e investendo delle persone. Il primo bilancio dell’incidente è di un morto e di oltre venti feriti: alcuni sono gravi. – La Stampa https://t.co/udzqAw3Rtt February 27, 2026

Βίντεο – ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που το τραμ βγαίνει εκτός γραμμής.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 φέρουν ελαφρότερα τραύματα.

Το τραμ, ένα από τα νεότερα μοντέλα που λειτουργούν στο Μιλάνο, βγήκε από τις ράγες στην οδό Βιτόριο Βένετο (Vittorio Veneto), κοντά στον κεντρικό σταθμό της πόλης, και προσέκρουσε στη βιτρίνα ενός καταστήματος.

DIRETTA – Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, un morto e 39 feriti https://t.co/9DxK1ekfVJ February 27, 2026

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι στο σημείο έσπευσαν 13 ασθενοφόρα.

Ομάδες της πολιτικής προστασίας έστησαν μια σκηνή για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: un morto e 39 feriti, uno grave. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Un altro: "Sembrava un terremoto" https://t.co/YmfavzDPyB via @ilgiornale — Cosimo Barbato (@cosimogaetano) February 27, 2026

Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo alcune persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 del 27 febbraio in viale Vittorio Veneto con il tram che stava… pic.twitter.com/WdAO6OrjBA — La Stampa (@LaStampa) February 27, 2026

𝐓𝐫𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚 𝟗 𝐞𝐬𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐢 𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢 𝐬𝐜𝐡𝐢𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐭𝐫𝐢𝐧𝐚: 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚, 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐬𝐨, 𝟔 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝟑𝟐 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐢 ⬇#Milano #Tram pic.twitter.com/w5b27fGksO — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) February 27, 2026

⛑ I Vigili del Fuoco confermano la morte di un uomo e numerosi feriti dopo il deragliamento del Tram della linea 9 a Milano.



Cinque squadre di vigili del fuoco sono impegnate dalle 16:15 nelle operazioni di soccorso. pic.twitter.com/g7WXxJrBXF — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) February 27, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Milano, il sindaco Beppe Sala sul luogo del tragico deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto. Confronto con soccorritori e forze dell'ordine dopo lo schianto contro un palazzo: si contano un morto e 39 feriti.



Segui https://t.co/nYgkSMqJpR#Milano #BeppeSala #Tram… pic.twitter.com/Cm8ljP2r7c — LaPresse (@LaPresse_news) February 27, 2026

Η εταιρεία μεταφορών του Μιλάνου, ATM, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη», εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους πληγέντες και δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

