Τραγωδία στο Μιλάνο: Εκτροχιάστηκε τραμ, δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες – Ο συρμός έπεσε πάνω σε πεζούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Τραμ εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 40 να τραυματιστούν. Ο συρμός βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.
Βίντεο – ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που το τραμ βγαίνει εκτός γραμμής.
Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 φέρουν ελαφρότερα τραύματα.
Το τραμ, ένα από τα νεότερα μοντέλα που λειτουργούν στο Μιλάνο, βγήκε από τις ράγες στην οδό Βιτόριο Βένετο (Vittorio Veneto), κοντά στον κεντρικό σταθμό της πόλης, και προσέκρουσε στη βιτρίνα ενός καταστήματος.
Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι στο σημείο έσπευσαν 13 ασθενοφόρα.
Ομάδες της πολιτικής προστασίας έστησαν μια σκηνή για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.
Η εταιρεία μεταφορών του Μιλάνου, ATM, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη», εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους πληγέντες και δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
