Οι Radiohead ζητούν από την ICE του Τραμπ να κατεβάσει ένα βίντεο που χρησιμοποιεί τραγούδι τους

Το βρετανικό ροκ συγκρότημα Radiohead απαιτεί από την κυβέρνηση Τραμπ να αφαιρέσει ένα διαφημιστικό βίντεο για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων που χρησιμοποιεί ένα από τα τραγούδια τους.

Το βίντεο της ICE, το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει μια εκδοχή του τραγουδιού «Let Down» από το άλμπουμ του συγκροτήματος «OK Computer» του 1997, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, μαζί με πρόσωπα ανθρώπων που η κυβέρνηση περιγράφει ως θύματα «εγκληματικής βίας από παράνομους αλλοδαπούς».

Αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Αυτός είναι ο λόγος μας» του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και της ICE για την υπεράσπιση της καταστολής της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω δημόσιας αντίδρασης.

Λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ, του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, οι οποίοι συνολικά έχουν δεκάδες εκατομμύρια ακόλουθους, κοινοποίησαν επίσης το βίντεο. Έκτοτε, κυκλοφόρησε και έχει τραβήξει την προσοχή και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Απαιτούμε από τους ερασιτέχνες που ελέγχουν τον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του ICE να τον κατεβάσουν. Δεν είναι αστείο, αυτό το τραγούδι σημαίνει πολλά για εμάς και για άλλους ανθρώπους, και δεν μπορείς να το οικειοποιηθείς χωρίς μάχη», ανέφεραν οι Radiohead σε ανακοίνωση που εστάλη στο NBC News.

«Επίσης, γαμηθείτε», πρόσθεσε το συγκρότημα.

Το πρακτορείο δημοσίων σχέσεων των Radiohead δήλωσε ότι το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε ένα «προπαγανδιστικό» βίντεο της ICE χωρίς την άδεια του συγκροτήματος.

Εκτός από τη μουσική του, ο 57χρονος frontman των Radiohead, Thom Yorke, είναι γνωστός για την αντικαπιταλιστική του πολιτική και τον ακτιβισμό του σε θέματα όπως ο περιβαλλοντισμός.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε διαμάχη με καλλιτέχνες, αφού χρησιμοποίησε το υλικό τους για να δικαιολογήσει τις αμφιλεγόμενες τακτικές του προέδρου για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης.

Πριν από λίγους μήνες, η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση να σταματήσει να χρησιμοποιεί το τραγούδι της «Juno» σε ένα βίντεο της ICE. Πριν από αυτό, ο podcaster Θίο Βον επέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) επειδή χρησιμοποίησε ένα απόσπασμά του σε ένα βίντεο υπέρ της απέλασης.

Καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones έχουν επίσης απαιτήσει από τον Τραμπ να σταματήσει να παίζει τη μουσική τους στις πολιτικές του συγκεντρώσεις.

