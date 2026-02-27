Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα καθώς ένα μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την συνδρομή περιπολικών για να διευκολυνθεί η μεταφορά.

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης.

