27.02.2026 22:13

Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο

27.02.2026 22:13
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα καθώς ένα μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την συνδρομή περιπολικών για να διευκολυνθεί η μεταφορά.

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης.

