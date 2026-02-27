Λουτράκι: Για μια ζημιά σε μοτοσικλέτα έγινε η φονική συμπλοκή με θύμα τον 17χρονο – Η ομολογία του δράστη

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι με τη σύλληψη συνομήλικού το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ συνελήφθη και η 57χρονη μητέρα του. Μια μάλλον ασήμαντη αφορμή ήταν αυτή που οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή που κατέληξε στον θάνατο ενός 17χρονου και στον τραυματισμό ενός 19χρονου τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, μια ζημιά σε μοτοσικλέτα ήταν η αιτία του κακού, καθώς από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι o θύτης συναντήθηκε με έναν 19χρονο φίλο του θύματος προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους για μια ζημιά που είχε γίνει στη μοτοσικλέτα του δεύτερου.



Αρχικά, ο θύτης, το θύμα και ακόμη τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και μετέβησαν σε ανώνυμη δημοτική οδό η οποία ενώνει την Περιφερειακή Οδό Λουτρακίου με την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου.



Εκεί άρχισαν να τσακώνονται και τότε ο φερόμενος ως δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αρχικά επιτέθηκε στον 19χρονο φίλο του θύματος πλήττοντάς τον επανειλημμένα στην δεξιά πλευρά του κορμού του.



Το θύμα και οι υπόλοιποι προσπάθησαν να τον σταματήσουν με αποτέλεσμα ο δράστης να τραυματίσει τον 17χρονο στο αριστερό μέρος του θώρακα και ακόμη έναν νεαρό επιφανειακά στο αριστερό μπράτσο.



Εν συνεχεία ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση μέσα από τη δασική έκταση ενώ δύο άτομα από την παρέα μετέφεραν τον 19χρονο τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.



Ο 17χρονος εντοπίστηκε στις 8.00 το πρωί από τον αδερφό του αναίσθητος και πεσμένος ανάσκελα σε πρανές αριστερά του δρόμου που οδηγεί από την Περιφερειακή Λουτρακίου προς την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές, μεταξύ αυτών και της μητέρας του φερόμενου ως δράστη και το απόγευμα της Παρασκευής ο επίσης 17χρονος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

O ανήλικος λίγο μετά τις 18:00 εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα λέγοντας στους αστυνομικούς πως «ήρθα να παραδοθώ, είμαι αυτός που ψάχνετε για το μαχαίρωμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του νεαρού που αναζητούνταν είχε αναφέρει στους αστυνομικούς πως ο γιος της, ακόμη και αν εμπλέκεται, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Σε δήλωσή της, η μητέρα του 19χρονου τραυματία ανέφερε: «Δεν ξέρω τίποτα ακόμα, εγώ κοιμόμουν όταν με πήραν. Για το άλλο το παιδάκι ότι είναι νεκρός το έμαθα καθ’ οδόν για εδώ. Κολλητός φίλος του γιου μου ήταν. Ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν ένα παιδί και πήγαν να σκοτώσουν και άλλο; Δεν ξέρω…».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. άγρια συμπλοκή ξεκίνησε ανάμεσα στον δράστη και τον 19χρονο που τραυματίστηκε. Στην προσπάθειά του να τους χωρίσει ο 17χρονος δέχθηκε χτύπημα στο στήθος από μαχαίρι με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, σήμερα (27.2.2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σήμερα (27.2.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη -4- άτομα, 19χρονο και -2- 18χρονους ημεδαπούς, καθώς και με ανήλικο αλλοδαπό, αρχικά μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Στη συνέχεια και ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο κατηγορούμενος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο αλλοδαπό, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος παθόντας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου δράστη , για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου».

