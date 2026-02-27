Λουτράκι: Θρίλερ με τον 17χρονο νεκρό και τον 19χρονο τραυματία – Συμπλοκή μεταξύ παρεών «βλέπει» η ΕΛΑΣ – Ο 19χρονος υπέδειξε τον δράστη

Στο απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου ενός 17χρονου στο Λουτράκι από μαχαίρωμα τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ την ίδια ώρα στο νοσοκομείο Σωτηρία νοσηλεύεται με τραύματα στην κοιλιά ένας 19χρονος, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν τη σύνδεση των δύο περιστατικών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών του θύματος, στην συμπλοκή που προηγήθηκε στο Λουτράκι φέρεται να ήταν ένα ακόμη άτομο, το οποίο , εξετάζεται αυτή την ώρα από τις αστυνομικές αρχές ως μάρτυρας, και όχι ως προσαχθείς όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες.

Ο 19χρονος τραυματίας είπε στους αστυνομικούς πως τόσο ο νεκρός φίλος του όσο και ο ίδιος δέχθηκαν επίθεση από το ίδιο άτομο, έναν 17χρονο. Η μητέρα του ανήλικου που έχει υποδείξει ως δράστη ο 19χρονος είναι στο τμήμα και καταθέτει, κατά τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με αναφορές, η παρέα του θύματος συναντήθηκε με την παρέα του δράστη προκειμένου να τα «βρουν» για μία κλοπή που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί η εμπλοκή του καθενός σε αυτή την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για συνολικά πέντε άτομα. «Οι συμμαθητές του μιλάνε γι’ ένα ακόμα άτομο που ήταν παρόν στη συμπλοκή. Πρόκειται για “μάρτυρα κλειδί” από τον οποίο οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν κατάθεσή, ώστε να δούμε, πραγματικά, τι συνέβη ανάμεσα στους ανήλικους και ενήλικους» ανέφερε το ρεπορτάζ του EρτNews.



Γιατρός από το νοσοκομείο Κορίνθου είπε πως κατά την εκτίμηση των συναδέλφων του ο 17χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή μερικές ώρες πριν τη μεταφορά του. Ο ανήλικος είχε ένα τραύμα κοντά στην καρδιά με τον γιατρό να επισημαίνει πως απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.





Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ο 19 χρονος

Λίγο πριν τις 12:00 το πρωί της Παρασκευής, ο 19χρονος που μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Σωτηρία και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Ο 19χρονος είπε στους γιατρούς πως ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαίρι στην ίδια περιοχή ήταν φίλος του.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο αδερφός του 17χρονου θύματος μετέφερε τα ξημερώματα της Παρασκευής το ανήλικο αγόρι στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο ανήλικος είχε τραύματα στη θωρακική του χώρα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Την ίδια ώρα ο 19χρονος τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου κι από εκεί οι γιατροί τον έστειλαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία». Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί ήταν εξαρχής σαφείς, λέγοντας πως το τραύμα του στην κοιλιά ήταν από μαχαίρι.

Την ίδια ώρα, σοκαρισμένοι από το τραγικό γεγονός δηλώνουν οι συμμαθητές του 17χρονου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους και ο αδελφός του 17χρονου θύματος είναι στο νοσοκομείο, έχοντας επίσης τραυματιστεί. Πληροφορία, όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τα δύο περιστατικά, για τα οποία από την αρχή φαινόταν ότι υπήρχε κάποια σύνδεση, όπως και τελικά αποδεικνύεται, ενώ παράλληλα λαμβάνουν καταθέσεις για να φωτίσουν τις συνθήκες του διπλού μαχαιρώματος.

