Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία – Στο νοσοκομείο τρεις εργαζόμενοι

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 29/5, στην Κορινθία, έπειτα από έκρηξη που κατεγράφη σε εργοστάσιο και είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, η έκρηξη σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυγείο ή σε τμήμα του ψυκτικού συστήματος της μονάδας, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό προκάλεσε διαρροή αμμωνίας στον χώρο, με εργαζόμενους να εκτίθενται στις αναθυμιάσεις και να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τρεις εργαζόμενους στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Ωστόσο, η κατάσταση ενός εξ αυτών αξιολογήθηκε ως πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

