Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που μαχαίρωσε τον πρώην πεθερό του

Σοβαρό περιστατικό κατεγράφη το βράδυ της Παρασκευής, 29/5, στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το ThessPost.gr, ένας 38χρονος άνδρας προσήχθη από τις Αρχές, οι οποίες τον συνδέουν με επίθεση σε βάρος του 67χρονου πρώην πεθερού του, μέσα σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Ολύμπου.

Παρότι από την πλευρά της αστυνομίας δεν υπάρχει επιβεβαίωση σχετικά με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, νοσοκομειακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα που φέρει ο 67χρονος προκλήθηκαν από μαχαίρι, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο τραυματίας διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών, και οι δύο εμπλεκόμενοι φέρονται να είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

