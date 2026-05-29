ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 01:04
29.05.2026 23:44

ΗΠΑ: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, κρίνοντας ότι ο εμβληματικός χώρος δεν μπορεί να μετονομαστεί με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει, εντός 14 ημερών, όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ζήτησε να διαγραφεί το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα που σχετίζονται με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι.

«Μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει»

Στο σκεπτικό της απόφασής του, ο Κρίστοφερ Κούπερ υπογραμμίζει ότι το καταστατικό του Κέντρου Κένεντι είναι απολύτως σαφές ως προς την ονομασία του.

«Το καταστατικό του Κέντρου Κένεντι καθιστά απολύτως σαφές ότι το Κέντρο οφείλει να φέρει το όνομα του Προέδρου Κένεντι και δεν μπορεί να φέρει οποιοδήποτε άλλο επίσημο όνομα με βάση τη μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του», αναφέρει ο δικαστής.

Και προσθέτει: «Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Η προσφυγή και η στάση του Λευκού Οίκου

Στη Δικαιοσύνη κατά της μετονομασίας του Κέντρου είχε προσφύγει η Δημοκρατική βουλευτής Τζόις Μπίτι.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.



WSJ: Ο μυστικός ρόλος των ΗΑΕ στον πόλεμο με δεκάδες επιθέσεις στο Ιράν και η ρήξη με τη Σαουδική Αραβία

Mango: Βίντεο από παλαιότερη πτώση του Ισάκ Άντικ επιστρατεύει η υπεράσπιση του γιου του

Ώρα αποφάσεων για Τραμπ: Ανακοίνωσε άρση αποκλεισμού στο Ορμούζ, συνεργασία ΗΠΑ-Ιράν για το ουράνιο – «Μείγμα αλήθειας και ψεμάτων» λέει η Τεχεράνη

