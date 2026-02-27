Κυψέλη: Στη φυλακή ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ – «Είχα καταναλώσει αλκοόλ, δεν θυμάμαι τίποτα»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 64χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στο σπίτι της στην Κυψέλη, εκμεταλλευόμενος την ολιγόλεπτη απουσία της μητέρας της κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και δεν θυμάται τι συνέβη. Όπως φέρεται να είπε, πήγε στο σπίτι της οικογένειας, καθώς η μητέρα των κοριτσιών τού είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, επειδή σκόπευε να το πουλήσει.

Επικαλέστηκε δε και ψυχιατρικά προβλήματα, και κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η μητέρα τον είδε να ασελγεί στις κόρες της

Υπενθυμίζεται ότι οι αρρωστημένες ορέξεις του 64χρονου ήρθαν στο φως όταν η μητέρα της 25χρονης τον είδε να ασελγεί στην κόρη της, ενώ η ίδια βρισκόταν εκτός σπιτιού, μέσω εφαρμογής στο κινητό της.

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τη μητέρα να επιστρέφει στο σπίτι, να χτυπά τον 64χρονο στο κεφάλι με ένα τηγάνι και να τον κυνηγάει, ενώ ο ίδιος την ξυλοκοπούσε. Παρά την αποφασιστικότητα της μητέρας, ο 64χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι, ωστόσο την Τρίτη 24/2, παραδόθηκε στις Αρχές.

Σημειώνεται ότι, όπως προέκυψε κατά τη σχετική έρευνα, ο 64χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά τόσο στην 25χρονη, όσο και στη δίδυμη αδελφή της, επίσης ΑμεΑ.

Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

