search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 17:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2026 15:38

Κυψέλη: Στη φυλακή ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ – «Είχα καταναλώσει αλκοόλ, δεν θυμάμαι τίποτα»

27.02.2026 15:38
gynaikeia-kakopoiisi_2511_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 64χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στο σπίτι της στην Κυψέλη, εκμεταλλευόμενος την ολιγόλεπτη απουσία της μητέρας της κοπέλας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και δεν θυμάται τι συνέβη. Όπως φέρεται να είπε, πήγε στο σπίτι της οικογένειας, καθώς η μητέρα των κοριτσιών τού είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, επειδή σκόπευε να το πουλήσει.

Επικαλέστηκε δε και ψυχιατρικά προβλήματα, και κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η μητέρα τον είδε να ασελγεί στις κόρες της

Υπενθυμίζεται ότι οι αρρωστημένες ορέξεις του 64χρονου ήρθαν στο φως όταν η μητέρα της 25χρονης τον είδε να ασελγεί στην κόρη της, ενώ η ίδια βρισκόταν εκτός σπιτιού, μέσω εφαρμογής στο κινητό της. 

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τη μητέρα να επιστρέφει στο σπίτι, να χτυπά τον 64χρονο στο κεφάλι με ένα τηγάνι και να τον κυνηγάει, ενώ ο ίδιος την ξυλοκοπούσε. Παρά την αποφασιστικότητα της μητέρας, ο 64χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι, ωστόσο την Τρίτη 24/2, παραδόθηκε στις Αρχές.

Σημειώνεται ότι, όπως προέκυψε κατά τη σχετική έρευνα, ο 64χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά τόσο στην 25χρονη, όσο και στη δίδυμη αδελφή της, επίσης ΑμεΑ

Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη για τα βίντεο ζητούν οι συγγενείς (videos)

Κόρινθος: Θρίλερ με το διπλό μαχαίρωμα – Τι δηλώνει γιατρός για τον νεκρό 17χρονο (Video)

Πλακιάς: «Το μόνο που με ένοιαζε ήταν αν τα παιδιά ήταν ζωντανά, αν φώναζαν “μαμά και μπαμπά”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aek panathinaikos kypella – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλα Ευρώπης: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa, με Τσέλιε η ΑΕΚ στο Conference League

the-christophers_2702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Christophers»: Ο Ian McKellen πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Steven Soderbergh (photos/video)

lora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της η 16χρονη Λόρα

plevris-23423
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης τιμά τον Γράμμο και το Βίτσι – Νέο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα στη Βουλή

evros_0
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει σε επιφυλακή ο Έβρος – Μικρή πτώση της στάθμης των υδάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 17:05
aek panathinaikos kypella – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλα Ευρώπης: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa, με Τσέλιε η ΑΕΚ στο Conference League

the-christophers_2702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Christophers»: Ο Ian McKellen πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Steven Soderbergh (photos/video)

lora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της η 16χρονη Λόρα

1 / 3